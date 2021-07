Not in my moestuin: komst buurtrechtbank zaait onrust in Venserpolder

Ama Koranteng (met blauw shirt): ‘Er is nooit overleg met ons of de omwonenden geweest.’ Beeld Jakob van Vliet

Not in my backyard. Of meer precies: not in my moestuin. De dertig vrouwen van Bloei & Groei in Venserpolder verzetten zich tegen de komst van de buurtrechtbank naar het gebouw in deze binnentuin waar zij sinds vier jaar in alle rust courgette, ui, snijbiet en klaroen verbouwen. De tuinders staan niet alleen: een petitie tegen de vestiging van de buurtrechter in hun groene oase heeft tot nog toe meer dan 250 handtekeningen opgeleverd.

Het verzet richt zich niet op de rechtbank, benadrukt oprichter en coördinator Ama Koranteng-Kumi. “De buurtrechter is welkom in Venserpolder. Maar wat ons betreft niet op deze plek. Wij maken ons grote zorgen over wat de komst van de rechtbank betekent voor de sfeer en veiligheid in onze tuin. Het hele idee achter Bloei & Groei is juist het creëren van een rustige en veilige plek waar kwetsbare vrouwen uit de wijk zich kunnen ontplooien. Dit is een healing garden.”

Dat uitgangspunt staat op gespannen voet met het instituut van de buurtrechtbank die na de zomer van start moet gaan. Er zullen weliswaar geen zware strafzaken worden behandeld, maar dat wil ook weer niet zeggen dat alle bezoekers van een zitting straks lachend naar binnen en buiten lopen. “Er komt een wapenpoortje en er zal geregeld ook politie in de tuin aanwezig zijn,” zegt Koranteng-Kumi. “We vrezen voor de negatieve energie die dat met zich meebrengt.”

Voldongen feit

Het steekt de vrouwen dat het buurtinitiatief ondergeschikt wordt gemaakt aan een bestuurlijke wens uit de Stopera. De buurtrechtbank is een van de speerpunten van het Masterplan Zuidoost en komt uit de koker van burgemeester Femke Halsema. Zij bezocht in 2019 een buurtrechtbank in New York, was enthousiast over wat zij zag en sprak bij terugkeer de wens uit een dergelijke voorziening ook in Amsterdam te realiseren.

Dat gebeurt nu in Venserpolder. Koranteng-Kumi, die eerder dit jaar nog een heldenspeld van de gemeente kreeg opgeprikt voor haar werk in de buurt: “Er is nooit overleg met ons of de omwonenden geweest. Wel gesprekken, maar het was al snel duidelijk dat het een voldongen feit was. Er staan heel wat kantoren leeg in de omgeving, maar de rechtbank moest per se op een laagdrempelige plek in de wijk. Volgens de gemeente was dit de enige geschikte locatie.”

Ongelukkige combinatie

De vestiging van de buurtrechter is ook niet voorgelegd aan de stadsdeelcommissie, zegt Talita Keerveld die Venserpolder in de commissie vertegenwoordigt. “Dat verbaasde me wel, want we werden eerder wel betrokken bij andere plannen voor de ruimte. Een paar jaar geleden was er een plan om er ongedocumenteerden te huisvesten, maar dat is niet doorgegaan. In het geval van de buurtrechtbank is er niets besproken. We hebben inmiddels schriftelijke vragen gesteld.”

Ook Keerveld spreekt van een ongelukkige combinatie. “Het gaat niet om de buurtrechter. We hebben met haar gesproken en het lijkt mij een heel capabele en fijne vrouw. Maar het kan niet anders of de komst van de rechtbank zal effect hebben op de moestuin.”

Volgens het commissielid waren er ook andere opties. “In het Bindelmeercollege is een hele verdieping beschikbaar. Het is iets verder weg, maar het politiebureau van Ganzenhoef staat ook al twee jaar leeg.”

In de gesprekken met de gemeente is gesuggereerd dat er voor Bloei & Groei een andere plek kan worden gezocht, mocht de buurtrechtbank de tuinders het werk onmogelijk maken. De omgekeerde wereld, vindt Koranteng-Kumi. “De gemeente maakt voortdurend goede sier met bewonersinitiatieven, ook in het masterplan. Dan is het onbestaanbaar om een succesvol project opzij te schuiven om ruimte te kunnen maken voor de uitvoering van beleid.”

De gemeente laat in een reactie weten dat er wordt gekeken hoe de buurtrechter en de moestuinders van Bloei & Groei naast elkaar kunnen werken. “Dat vraagt misschien aanpassingen aan de inrichting, maar ook daar kijken we graag naar. We denken dat beide organisaties heel goed samen kunnen,” aldus een woordvoerder. “We zien wel dat het proces te snel is gegaan en willen graag leren van de ervaringen. Het is belangrijk dat omwonenden worden gehoord.”