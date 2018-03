NOS trapt in nepreportage door Boom Chicago-actrice

De actrice was, net als de NOS, met een cameraploeg bijeengekomen op de dichtgevroren grachten voor een video over de waan van dat moment: het schaatsen.



Zij hield een microfoon vast met een logo dat leek op dat van de Amerikaanse zender CNBC. De NOS hield haar voor een Amerikaanse journalist en interviewde haar voor een reportage over aandacht van internationale media aan het schaatsen in Amsterdam.



In het interview maakt de veronderstelde journalist verwijzingen naar de blunder van CNBC-nieuwslezer Katie Couric, die tijdens de openingsceremonie van de Winterspelen zei dat Nederlanders zo goed kunnen schaatsen omdat dit een belangrijk transportmiddel in Nederland is.



Nepnieuws

Wat de NOS-medewerkers niet wisten, was dat de verslaggever op de gracht geen journalist was, maar een actrice, die onderdeel uitmaakt van de cast van comedygezelschap Boom Chicago op de Rozengracht. Ironisch genoeg was zij met het Amsterdamse videobedrijf 1Camera op dat moment juist bezig met het opnemen van een video over nepnieuws.



Toen een satirische video dinsdag op Youtube verscheen, viel het kwartje bij de NOS. De video, die volgens het onderschrift 'het echte verhaal over Nederlanders en schaatsen' vertelt, laat geënsceneerde interviews zien met schaatsers, die overdreven extatisch vertellen over hun liefde voor het ijs, en hoe zeer schaatsen verweven is met de Nederlandse cultuur.



Vreemder nog zijn hun antwoorden voor niet-Nederlandse kijkers: de Engelstalige ondertitels raken zo nu en dan kant noch wal. Op Youtube vraagt iemand zich af of de vertaler misschien dronken was.



Seattle

De nieuwszender schrijft 'voor de gek gehouden' te zijn door de actrice, die zich zou hebben voorgaan als een tv-verslaggever van de CNBC.



Na het bekijken van het materiaal zou de NOS op dezelfde dag nog gebeld hebben met de Nederlandse producent van het filmpje over het logo op de microfoon van de cameraploeg. Op de microfoon stond CNBS, en niet CNBC.



De producent verklaarde toen aan de NOS dat de vrouw een verslaggever uit Seattle was. Dat zou de S verklaren.



Fout van de NOS

Paul Kelner, de producent van het satirische filmpje, zegt dat dit de fout van de NOS zelf is. "Jullie hebben daar zelf CNBC van gemaakt," aldus Kelner tegen de NOS.



Hoofdredacteur van NOS Marcel Gelauff schrijft in een reactie: 'Ik baal natuurlijk dat we hier zijn ingetrapt, maar de andere kant is dat we doelbewust zijn voorgelogen toen we belden om een aantal zaken te checken. In het checken van dit onderwerp hadden we dus verder moeten gaan, maar het is ook wel treurig dat zo'n bedrijf er niet voor terugschrikt om zo doelbewust te liegen en te misleiden.'



