‘Normale’ criminaliteit neemt af, spanning neemt toe door corona

Beeld ANP

Dat blijkt uit een rondgang langs politie, justitie en andere bij opsporing en handhaving betrokken partijen.

Noodhulp

Politiemensen die het minder druk hebben met hun reguliere werk, springen bij ‘in de noodhulp’ en surveilleren. Leidinggevenden proberen de organisaties voor te bereiden op wat komen gaat, ook als noodverordeningen van kracht worden.

Hoewel de rechtbanken en gerechtshoven alleen het hoognodige doen, houden het Openbaar Ministerie en de Amsterdamse rechtbank ruimte beschikbaar voor (super)snelrecht, om snel en hard te kunnen ingrijpen als verdachten misbruik lijken te hebben gemaakt van de coronacrisis.

Rechercheurs stellen ondertussen vast dat ook criminelen vooral binnen blijven.

Verschuiving

Precieze cijfers zijn nog niet te geven, maar een eerste analyse door de politie van de ruim anderhalve week sinds het kabinet de maatregelen afkondigde om de coronacrisis te bedwingen, wijst op een verschuiving in het werk van politie en justitie die langer zal aanhouden: van de reguliere criminaliteit naar het dempen van de onrust.

De oproep om thuis te blijven en het sluiten van de horeca, veel andere bedrijven, sportclubs en scholen werkt in de hand dat het voornamelijk leeg is op straat. Daardoor daalde het aantal geregistreerde incidenten in heel Nederland van 15.000 in de week van 9 tot 15 maart naar 12.500 vorige week. Het aantal aangiften ligt lager.

Dalingen

Het aantal woninginbraken daalde in het hele land in die weken van 430 naar 260 en het aantal meldingen van zakkenrollen halveerde bijna van 220 naar 130.

Hoewel veel bedrijven (vrijwel) leeg staan, wat inbrekers zou kunnen aantrekken, nam ook het aantal bedrijfsinbraken vooralsnog af.

Doordat er veel minder verkeer op de weg is, gebeuren uiteraard fors minder ongelukken: ongeveer 900 afgelopen week tegenover 1600 de week daarvoor.

Spanning

De onrust en de overlast nemen ook in Amsterdam toe. De drukte in de parken, in winkels, in studentenhuizen en op feestjes – en de ergernis daarover, laat de spanning oplopen.

Er kwamen meer meldingen van overlast door alcohol en drugsgebruikers – al merkt een ingewijde op dat overlast ook eerder opvalt naarmate het rustiger is in de stad.

Woordvoerders van de Amsterdamse politie en het hoofdstedelijke Openbaar Ministerie bevestigen de geschetste trend.

Leefregels

Alle geraadpleegde betrokkenen wijzen er wel op dat sprake is van ‘een tussenstand’. Welke invloed de coronacrisis voor de langere termijn zal hebben, is ongewis. Momenteel probeert de grote meerderheid van de bevolking zich aan richtlijnen en leefregels te houden, maar het is de vraag hoe lang iedereen dat volhoudt.

De druk op de hulpverlening wordt uiteraard het zwaarst gevoeld in de ziekenhuizen, maar het is lastig te voorspellen hoe de spanning ook daarbuiten zal oplopen als de problemen in de zorg nijpender worden, zeker als in de nabije toekomst pijnlijke keuzes zouden moeten worden gemaakt doordat niet iedereen tijdig kan worden geholpen.

Voorzitter Gerrit van der Burg van het college van procureurs generaal – de hoogste ambtelijke baas van het Openbaar Ministerie – kondigde woensdagmiddag niet voor niets aan dat justitie hard zal optreden tegen criminelen die misbruik maken van de coronacrisis, waar dat gepast is met zware (gevangenis)straffen.