Normaal wordt de sfeer ijzig als het over windmolens gaat, maar op tafeltjesavond niet

Raadslid Judith Krom van de Partij voor de Dieren legt haar oor te luisteren bij een van de kraampjes. Beeld Jakob van Vliet

Met pluchen teddyberen trekt Ad Grool uit Zuidoost de aandacht van de gemeenteraadsleden die zijn marktkraampje in de Stopera passeren. Het zijn de beren op de weg die Grool ziet voor de gemeenteplannen om windmolens te bouwen, mogelijk vlak bij de Gaasperplas en zijn buurt Gein 3.

Voor het eerst heeft de gemeenteraad een ‘tafeltjesavond’ georganiseerd waar Amsterdammers hun zegje kunnen doen over de windturbines . Op een landkaart laat Grool de gevolgen zien rond de Gaasperplas en Amsterdam UMC als de plannen van Diemen en Ouder-Amstel worden opgeteld bij die van Amsterdam. “Dan krijg je twee serieuze windparken rond de gemeentegrens.”

Het kraampje van Grool typeert de nieuwe vorm van inspraak die de gemeenteraad dinsdagavond voor het eerst uitprobeert: laagdrempelig, gemoedelijk en een lawine aan informatie voor de raadsleden. Die gaan van kraam naar kraam en laten zich uitvoerig bijpraten. Bijna overal krijgen ze een mapje toegestoken waarin de argumenten nog eens dubbel en dwars worden toegelicht.

Ronduit onvriendelijk

Het zijn bezorgde omwonenden van de plekken waar Amsterdam windturbines overweegt, maar ook raadsleden van buurgemeenten en deskundigen, zoals de voor geluidshinder waarschuwende audioloog Jan de Laat van UMC Leiden. Vooral betrokkenen bij actiegroep Windalarm zijn van de partij, maar ook een enkele voorstander, van energiecoöperatie Amsterdam Energie bijvoorbeeld.

En het werkt: ver weg is de ijzige sfeer die gewoonlijk opsteekt als de windmolens op de raadsagenda komen. Tegenstanders voelen zich al machteloos en dan helpt het niet als ze hun zorgen in een paar minuutjes moeten verwoorden. Urenlange bijeenkomsten met honderden insprekers werden ronduit onvriendelijk, ook al omdat ze in coronatijd hun punt moesten maken via hun webcam.

“In de raad draait het en plein public vaak uit op welles-nietes,” zegt Heleen van den Hombergh, één van de oprichters van Windalarm. “Een hoop in beton gegoten posities.” Op de tafeltjesavond heeft ze uitvoerig van gedachten gewisseld met GroenLinksraadslid en windmolenvoorstander Nienke van Renssen. “En dan komen we allebei met meer nuances: welke plekken wil je liever vermijden omdat ze bijvoorbeeld te kwetsbaar zijn voor vogels?”

Van den Hombergh is vooral bezorgd over de gevolgen van windturbines voor de natuur op het IJmeer. “We hebben al een biodiversiteitscrisis.” Met Van Renssen kwam het tot een verhelderend gesprek. “Waarbij je elkaar in de ogen kijkt. Staan we niet eigenlijk voor hetzelfde? Waar kunnen we elkaar vinden? Dat was voor het eerst.”

Wordt er ook geluisterd?

Ook Van Renssen is positief. “Je krijgt een gesprek van mens tot mens.” Insprekers bij de raadsvergadering krijgen beleefd wat vragen, maar meteen daarna begint het debat weer en proberen partijen zich van elkaar te onderscheiden, legt zij uit. “De politieke arena is een ideeënstrijd. In het debat ben je met de stad in gesprek. Hier met een persoon.”

“Dit is een vrij informele setting en er is tijd om met elkaar de diepte in te gaan,” zegt Judith Krom van de Partij voor de Dieren. Kevin Kreuger van JA21 is minder enthousiast. “De tegenstanders worden gehoord, maar ik betwijfel of er ook naar ze wordt geluisterd.” PvdA, GroenLinks en D66 hebben een meerderheid van de raad achter zich. “Uiteindelijk rammen ze het er gewoon doorheen.”

Het is natuurlijk maar de vraag of ook maar iemand op de tafeltjesavond van mening is veranderd. “Maar als je eerlijk bent over waar je naartoe wilt, kan je nog wel een goed gesprek met elkaar hebben,” zegt D66-raadslid Rob Hofland, die ook blij is met de gelegenheid om langer door te praten. “Als ze komen inspreken, kan je hooguit een vraag stellen.”

Itay Garmy van Volt blikt als initiatiefnemer van de eerste tafeltjesavond tevreden terug. Die is voor herhaling vatbaar, vindt hij, bij andere pittige thema’s. “Hier kan je laidback en in goed vertrouwen met elkaar het gesprek aangaan.”