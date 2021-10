Noraly Beyer moet intocht Sinterklaas redden

Beeld Nosh Neneh

“Wij zijn het eens dat de meningsverschillen snel moeten worden opgelost,” zo maakten gemeente en stichting zaterdagmiddag bekend in een gezamenlijk communiqué. “Daarvoor is een goed gesprek nodig tussen het stichtingsbestuur en de vertrokken vrijwilligers, onder begeleiding van een mediator. Wij zijn blij dat Noraly Beyer bereid is om deze belangrijke taak op zich te nemen.”

De gemeente spreekt de hoop uit dat de verhoudingen binnen de stichting op korte termijn duurzaam zullen verbeteren. “Het doel is om een bijzondere intocht te laten plaatsvinden voor alle kinderen van Amsterdam met zoveel mogelijk vrijwilligers. Wij zullen de stichting ondersteunen met een ongewone, maar hopelijk wel heel feestelijke intocht.”

De organisatie van de Amsterdamse intocht, de grootste van het land, staat al langer onder spanning. De afgelopen jaren was het een komen en gaan van bestuursleden. Het in augustus genomen besluit om de traditionele intocht af te blazen en Sinterklaas mogelijk eenmalig in de Arena te ontvangen, leidde tot het vertrek van een aantal belangrijke vrijwilligers.

Scheepvaartmuseum

Vorige week maakte de stichting bekend alsnog te kiezen voor een intocht over het water naar het Scheepvaartmuseum, voorafgaand aan een feestelijke bijeenkomst op het Marineterrein. De rijtoer door de stad kan niet doorgaan. Het ontbreekt aan tijd om dat goed te organiseren, hebben stichting en gemeente samen besloten.

Om zo veel mogelijk kinderen in de gelegenheid te stellen Sinterklaas te zien, zal de tocht per stoomboot worden verlengd. Er wordt nog nagedacht over de beste route. Deze zal in de komende week worden uitgewerkt en naar buiten gebracht. Omdat de vaartocht geldt als doorstroomevenement, zal er niet worden gecontroleerd op QR-codes.