Norah en Ambrien zijn Amsterdammertje van het Jaar

Dit jaar zijn er twee winnaars omdat de nominaties over twee leeftijdscategorieën waren verdeeld: 8 tot en met 14 jaar en 14 tot en met 18 jaar.



De Amsterdammertjes hebben zich belangeloos ingezet voor iets of iemand en daarmee bijgedragen aan een mooiere stad. Zo heeft Norah het afgelopen jaar 'prikcadeautjes', presentjes die kinderen krijgen na een prik, voor Stichting Steun Emma Kinderziekenhuis opgehaald. Ze probeert hiermee ook meer gezonde kinderen te motiveren om zich in te zetten voor kinderen die in het ziekenhuis liggen.



Ambrien vraagt met haar Instagramaccount @catcallsofams aandacht voor straatintimidatie in Amsterdam. Met kleurige krijtjes schrijft ze beledigingen op straat die ze zelf of anderen te horen hebben gekregen.



Ze hoopt op deze manier het oncomfortabele gevoel over te brengen en meer bewustwording te creëren voor dit probleem. De winnaars hebben een beker ontvangen en zullen binnenkort samen de beurs openen met een slag op de gong.



Lees ook: Ambrien (16) krijgt vulgaire teksten tegen seksuele intimidatie