Politie over Kamphuis: 'We bereiden ons voor op het ergste'

Afgelopen week is nog met speurhonden gezocht in het gebied waar zijn kajak en persoonlijke spullen zijn gevonden. De Noorse kustwacht zocht op en langs het water van de Saltdal Fjord. Die zoektocht is inmiddels gestaakt.



Duurt lang

Meer dan tien verschillende getuigen meldden dat ze Kamphuis na zijn verdwijning hebben gezien in de omgeving van Vikeså, 1600 kilometer ten zuiden van Bodø. Daar is op 30 augustus ook een signaal van zijn telefoon opgepikt. De politie kan echter nog altijd niet met zekerheid stellen of Kamphuis daar is geweest.



"We onderzoeken die tips nog," zegt Walla aan de telefoon vanuit Bodø. Waarom dat zo lang duurt? "Daar kan ik geen commentaar op geven. Ik kan alleen zeggen dat we heel veel tips tegelijk onderzoeken. Dat neemt tijd in beslag.''



Familie en vrienden van Kamphuis balen dat de fysieke zoekacties zijn gestopt. "We moeten er zo langzamerhand rekening mee houden dat hij niet meer wordt gevonden," zegt hun woordvoerster Ancilla van de Leest.



"Dat is heel pijnlijk. Daarnaast zitten we met het knagende gevoel dat de politie niet bovenop de zaak zit. Zo werd de conducteur van de trein die hij op de dag van zijn verdwijning waarschijnlijk nam pas na 3,5 week, en na een tip van een journalist, verhoord.''