Noordzeevissers protesteren in Amsterdam

De vissers protesteren zaterdagochtend op de Dam en vanaf 12.00 uur op het IJ, waar een 'vlootschouw' van tientallen kotters uit alle vissersdorpen langs de Noordzee en het IJsselmeer aan deelnemen. Of die parade het karakter krijgt van een blokkade is nog niet duidelijk. Actiegroep EMK zegt 125 visserskotter te vertegenwoordigen.



Naast het aanstaande Europese verbod op pulsvisserij voor grotere schepen, lopen de vissers ook te hoop tegen de 'aanlandplicht' voor babyvis in januari volgend jaar.



Bijvangst

Nu nog mag vis die na de vangst onder de maat blijkt, worden teruggegooid. Om milieuredenen - een deel van de bijvangst is dood - en om de visserij tot selectieve vangst te dwingen wil Brussel dat verbieden en vissers verplichten alle vis aan land te brengen.



Volgens de vissers gaat dan alle gevangen vis dood terwijl nu een groot deel wordt levend wordt teruggeworpen



Tegen het aanstaande verbod is weinig meer te doen, maar de vissers willen dat dit bij een aangekondigde herziening in 2022 direct wordt teruggedraaid.



Windmolenparken

De vissers lopen ook te hoop tegen windmolenparken op het zuidelijk deel van de Noordzee. "Groot-Brittannië, Nederland, Denemarken en Duitsland bouwen nu zoveel parken, dat deze langzaam naar elkaar groeien," aldus een woordvoerder.



Omdat de parken veelal in relatief ondiep water komen waar vissen paaien, vrezen de vissers voor hun broodwinning. In de buurt van windmolenparken mag niet worden gevist.



De vissers eisen inspraak in locatiekeuzes en compensatie als door de komst van molens visgronden verloren gaan. "Als er niets verandert, verdwijnt de vissersvloot. Duizenden vissers, toeleveranciers en visverwerkers gaan dan aan de bedelstaf. Visverkopers merken het ook. Voor consumenten wordt verse zeevis onbetaalbaar, terwijl de visbestanden al jaren top zijn."