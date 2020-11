Noordermarkt ‘rammend vol’ met borrelende jongeren

Dit bericht bekijken op Instagram Een foto die is geplaatst door Bauke Ylstra (@bauke333) op 14 Nov 2020 om 10:53 PST

Een groepje twintigers staat gezellig tegen een trapbordes aan de rand van de Noordermarkt. Een drankje in de hand en iets dat lijkt op een meter afstand van elkaar. “Soms fietst er een verdwaalde agent voorbij die ‘Anderhalve meter!’ roept,” zegt Rutger (27), “maar die kan ook niet zoveel in zijn eentje.”

De Noordermarkt en de kroegen eromheen zijn de laatste weken op zaterdagmiddag in rap tempo uitgegroeid tot hotspot voor jongeren die de coronaregels willen omzeilen. Op het eind van de middag lijken de Noordermarkt en delen van de Westerstraat en Lindengracht een klein festivalterrein waar corona niet bestaat.

“Het was vandaag ook weer rammend vol,” zegt Davide Hazenberg (25). “Als je met tien man in een park gaat staan, heb je meteen een boete, maar op de markt heb je geen gezeik. Je moet semi doen alsof je inkopen doet en dan boeit het niemand.”

In de supermarkt

Het is beter dan samen thuis zitten, vinden de twintigers, want hier staan ze tenminste nog in de buitenlucht. Lisalotte (24): “En de meesten hebben door alle strenge regels toch geen kater.”

Het begon enkele zaterdagen geleden. Kroegen verkochten nog bier van de tap to go, maar dat werd snel verboden. Sindsdien verkopen ze flesjes, of de jongeren halen hun koude drank in de supermarkt. “Het heeft zich snel opgebouwd,” zegt Davide. “Jongeren hebben niks te doen, dus het werd elke week meer gehypet.”

AT5 meldt dat negen cafe’s en restaurants in en rond de Westerstraat mogelijk twee weken moeten sluiten omdat ze zich vorig weekend niet hebben gehouden aan de noodverordening ter voorkoming van coronabesmetting. Plukjes boa’s op de fiets spreken groepjes jongeren aan, maar bekeuringen schrijven ze niet uit, en daar doen ze ook geen mededelingen over.

Beeld Hollandse Hoogte/ANP

Corps

Ook volgens een ander groepje twintigers en dertigers, die als een van de laatsten staan te borrelen naast de Noorderkerk, is de drukte uit hand gelopen.

“Het ging te snel,” zegt Tess (29), “echt als een lopend vuurtje. Een maand geleden begon het per toeval met ‘bier to go’, maar inmiddels gaat het rond in de app-groepjes van het studentencorps. Dat is niet handig. Het was vandaag en ook vorige week echt bomvol. De borden met ‘houd afstand’ lagen omver getrokken op de grond. Mensen liepen erover heen.”

Dion (33): “Het is heel snel een begrip geworden onder studenten.” Tot ongenoegen van Tess. “Het begon als iets leuk voor deze buurt. Nu komen ze zelfs helemaal uit Oost.” Dion vindt dat ook jammer, maar hij snapt het wel. “Mensen willen gewoon zuipen en gezelligheid.”