Noorderlingen vrezen sloop: 'Is het hier straks 100 procent rijk?'

Mocht ergens gesloopt worden, dan is daar maar één woord voor: klote! Eric van der Burg

Áls er wordt gesloopt, zo beloofde Van der Burg, dan komen er meer sociale huurwoningen voor in de plaats. "En áls het zover komt, dan wil ik dat de oude huurders mogen terug­keren tegen dezelfde huur."



Vervelend

Van der Burg: "Mocht ergens gesloopt worden, dan is daar maar één woord voor: klote! Maar er kan een moment komen dat we zeggen: het is voor deze meneer vervelend, maar de stad als geheel wordt er beter van."



Anders komen de nieuwe woningen die Amsterdam nodig heeft in het groen of ze gaan ten koste van bedrijventerreinen, waarschuwde de wethouder.



Zo gingen weinig Noorderlingen gerustgesteld huiswaarts. "Waarom goede woningen slopen? Dure woningen in Zuid hoeven toch ook niet plat?"



In het Hamerstraatgebied wordt de afspraak om 40 procent sociale huur te bouwen al losgelaten. "Is het hier straks 100 procent rijk?"



Lees terug: Moeten 150 huizen wijken door bouwplannen in Noord?