Noorderlingen bezorgd: ‘Noord is normaal al lastig te bereiken’

Larissa van Dijk. Beeld Eigen beeld

Larissa van Dijk (28), NDSM-werf

“Tijdens de coronacrisis deed ik vrijwilligerswerk. Ik ben in januari afgestudeerd - wetenschapscommunicatie aan de Vrije Universiteit - en was net een baan aan het zoeken. Toen kwam corona. Daarom hielp ik bij een organisatie die mondkapjes naait voor de zorg. De maskers werden bij mensen thuis gemaakt, ik vervoerde stof op mijn scooter.”

“Ik heb de stad in alle fases gezien. Aan het begin van de crisis was het rustig op de pont. Toen het mooier weer werd, werden mensen losser. Nu is de pont net zo druk als normaal. Afstand houden is moeilijk. Niemand wil de pont missen, want het duurt bij de NDSM-werf een kwartier of een halfuur tot de volgende komt. Handhaving is er niet. Ja, met tape zijn er vakken afgeplakt. Maar wat die aangeven? Geen idee.”

“Ik merk dat mensen minder graag bij mij langskomen. De afgelopen maanden heb ik geen vrienden op bezoek gehad. Ze zeiden al dat het een takke-eind is - ‘moet ik weer die hele oceaan over’ - maar met de lockdown is de stap nog groter. Als ik de afgelopen tijd met een vriend in het park ging wandelen, dan moest ik hun kant op.”

Ed van Leeuwen. Beeld Eigen beeld.

Ed van leeuwen (56), Jeugdland

“Ik woon al bijna mijn hele leven in Noord. Op een of andere manier ben ik er nooit meer weggekomen. Werken doe ik aan de overkant van het IJ, ik ben directeur bij de spoedeisende psychiatrie Amsterdam.”

“Normaal ging ik graag op de fiets naar mijn werk. Met de pont. Nu pak ik de motor. Dat blijf ik ook de komende tijd doen. Het is jammer met dit mooie weer - ik zou graag gaan fietsen - maar ik heb geen zin in dat gezanik. Vanaf maandag moet je een mondkapje opfrummelen, en dat voor twee minuten.”

“Kijk, het is toch al lastig om vanuit Noord in andere stadsdelen te komen. De metro is voor veel mensen ver weg en de pont raakt overvol. Met die nieuwe regels krijg je nu dat minder mensen tegelijk op de pont mogen. Dat gaat voor lange wachtrijen zorgen. En dan scheurt er op het laatste moment zo’n scootertje voor je neus langs - ik ben bang dat het irritaties gaat opleveren.”

Gemma Kenter (67), Overhoeks

“Ik moet niet meer dagelijks in de spits met de pont - ik ben gepensioneerd - maar af en toe wel. Als je om zes uur op de pont staat, dan moet je drie ponten voorbij laten gaan voordat je aan de beurt bent. Voor bewoners in Noord is het kwetsbaar dat ze met de fiets altijd zijn aangewezen op de pont. Zeker in de spits is het lang wachten en is afstand houden lastig.”

“De Noord/Zuidlijn is voor ons onhandig. Ik moet eerst 20 minuten lopen naar een metrostation of met de pont naar Centraal. Bovendien wil je toch liever met de fiets. Zeker nu, vanwege het besmettingsgevaar.”

“Het valt me op dat er veel mensen voor recreatieve doeleinden op de pont staan. Met racefietsjes. Normaal gesproken mooi dat het kan, maar in deze tijd zou ik zeggen: laat ze aan hun eigen kantje blijven. Ze zouden op dat moment niet met de pont moeten gaan.”

Manoek Los. Beeld Eigen beeld

Manoek Los (48), Kadoelen

“Noord is net een trechter. Iedereen moet langs een paar oversteekplaatsen. Ik werk nu veel thuis of ga met de auto naar werk. Het gaat prima: er staat minder file. Maar ooit gaan we weer naar kantoor. Dan staan we in de spits op het pontje. Dat wordt krap. De middelbare scholieren starten komende week al. Zij mogen eigenlijk niet met het ov reizen, maar mijn zoon zit op school in Oost. Hij moet toch echt met de pont.”

“De drukte wordt alleen maar groter. De pontjes stonden al bomvol en dan worden er ook nog eens nieuwbouwwijken uit de grond gestampt. Er moeten structurele oplossingen komen, los van corona.”

“Overigens vind ik het hier fantastisch. We zijn hier in Noord de blijste mensen van alle Amsterdammers, denk ik. Ook mensen met kleine huisjes en een klein inkomen hebben een tuintje. Heerlijk. Er is veel groen, de kinderen kunnen buitenspelen. Als er dan toch een coronacrisis is, kan je maar beter hier wonen.”