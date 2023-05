Noord/Zuidlijn rijdt tot zeker donderdag niet tussen CS en Zuid

Vanwege de storing was het dinsdag erg druk bij trams en bussen op CS. Beeld Het Parool

De storing begon dinsdagochtend rond halfzes, het moment dat de ochtenddienst start. Volgens het GVB is een ‘technisch defect’ in de energievoorziening van station Vijzelgracht de boosdoener. Inmiddels is duidelijk geworden dat het GVB tot donderdag nodig heeft om het euvel op te lossen.

Het metroverkeer tussen Noord en CS – in eerste instantie werd ook dit gedeelte door de storing getroffen – reed dinsdagmiddag alweer. Mensen die van CS naar Zuid willen reizen, kunnen de komende dagen gebruik maken van trams 4, 14, 24 en metro 51.

Door tot donderdag de ‘capaciteit van tram 24 en metro 51 maximaal te verhogen’, wil het GVB de druk van de ketel wat betreft reizigersstromen halen. De storing zorgde dinsdagochtend al voor grote drukte bij trams en bussen op Centraal Station.

‘Gekkenhuis’

Henk Nijdam, medewerker van het GVB, draaide dinsdagochtend overuren in het ondergrondse metrostation bij CS. Voor de poortjes van metro 52 hielp hij non-stop zoekende reizigers die niet wisten hoe ze op hun plek van bestemming moesten komen. “Het is gekkenhuis,” zei hij. “Vreselijk. Ik sta hier en sommigen checken alsnog in.”

Even later glipte er inderdaad iemand door de poortjes. “Terugkomen!” De metro rijdt niet, legt hij uit. “Waar moet u heen? Vijzelgracht? Naar boven, tram 24.” Nijdam, met een blik op zijn horloge. “Wanneer komt er versterking hiero?”

Bovengronds, bij de halte van onder andere tram 24, was het dringen geblazen. “Normaal gesproken is het veel rustiger op deze lijn,” aldus een wachtende vrouw in de stromende regen; plek bij het overdekte gedeelte van de halte was er allang niet meer. “Ik had zelf eigenlijk ook de metro moeten hebben. Zul je altijd zien: een metro die niet rijdt met zulk weer!”

