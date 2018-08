Noord/Zuidlijn rijdt soepel, bussen in Noord zijn te vol

Een week na de ingang van de nieuwe dienstregeling van 22 juli heeft het GVB de gang van zaken geëvalueerd. Er was goed nieuws: de nieuwe metrolijn tussen Noord en Zuid kende slechts één langdurige storing.



Maar er waren ook wat tegenvallers en punten waar het GVB extra op gaat letten, meldt het vervoersbedrijf donderdag. Buslijnen 34 en 35 waren bijvoorbeeld soms erg vol. Ook deed de airco het in een aantal metro's niet en is er geklaagd over de trams op lijn 19. De oudere voertuigen die daar rijden, maken meer lawaai en rijden minder comfortabel dan de nieuwere modellen.



Zweten

Nog een punt van ergernis; de elektronische reisinformatieborden bij de haltes op station Noord werkten niet.



De problemen worden door de vervoerder opgepakt en waar mogelijk worden passende maaregelen gezocht. Het zweten in de metro blijft een lastig punt. Niet alle airco's kunnen meteen gerepareerd worden, omdat voertuigen dan tijdelijk uit dienst moeten worden gehaald. Dit gaat geleidelijk.



Ook moeten reizigers op lijn 19 het voorlopig doen met het gerammel. Het oude materieel zal niet op korte termijn worden vervangen. Wel zijn er speciale stoelen geplaatst voor mensen die slecht ter been zijn.



