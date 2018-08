Noord/Zuidlijn rijdt goed, hitte zorgde voor storingen lijn 53/54

Door de hitte sloten deuren niet altijd goed, of de airconditioning functioneerde onvoldoende

Nu de hitte voorbij is, behoren in elk geval deze storingen tot het verleden.

De Maatschappij voor beter OV legt wel een verband tussen de storingen en de Noord/Zuidlijn. GVB zou materieel hebben weggehaald bij 53 en 54 om in te zetten voor de Noord/Zuidlijn. Volgens het GVB is dit niet het ­geval.



72.000 passagiers

De Noord/Zuidlijn rijdt in de eerste weken zonder grote problemen. Deze nieuwe metrolijn is minder vatbaar voor de hitte. In de eerste week maakten 72.000 passagiers gebruik van de lijn. "De reacties zijn erg goed," aldus de woordvoerster.