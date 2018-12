Noord/Zuidlijn opnieuw defect, pendelbussen ingezet

Tussen 8.00 uur en 10.00 uur was er al sprake van een technisch probleem, waardoor er geen metroverkeer mogelijk was tussen Noord en Zuid. Het GVB dacht dat de problemen daarna waren verholpen, maar dat blijkt niet het geval.



"Daarom hebben we om 10.30 toch weer besloten om te stoppen met rijden," aldus een woordvoerder. "We hebben opnieuw pendelbussen ingezet tussen Noord en het Centraal Station."



Tussen Noord en het Centraal Station rijdt pendelbus 165 om de metro's te vervangen. Op Centraal stopt deze bus bij IJzijde halte D. Tussen Noorderpark en Centraal rijdt pendelbus 164. Deze stopte bij halte E. Reizigers voor Station Zuid kunnen het beste metro 51 nemen.



Tot 17.00 uur

Het GVB verwacht dat de problemen mogelijk aanhouden tot 17.00 uur. "Maar we hopen natuurlijk dat het defect eerder is opgelost. Momenteel wordt er hard gezocht naar een oplossing. Monteurs zijn ter plaatse."



De woordvoerder adviseert reizigers om de website van het GVB in de gaten te houden voor actuele informatie.