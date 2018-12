Noord/Zuidlijn laat eindelijk weten of hij komt

Op elke willekeurige ov-halte in zo ongeveer elke willekeurige plaats in Amsterdam weten wachtenden waar ze aan toe zijn. De bus komt over drie minuten, op de tram moet nog zeven minuten worden gewacht.



Dynamische reisinformatie heet het in ov-jargon. Maar de Noord/Zuidlijn, dat wonder van techniek, was in één opzicht dan toch nog níet het neusje van de zalm. Wie een van de stations betrad, moest het doen met de mededeling op de borden dat de metro 'iedere zes minuten' rijdt. Er zijn ergere problemen, misschien, maar toch, in deze tijd waarin iedere informatie direct voorhanden is, niet weten waar je aan toe bent: het was een beetje een afgang.



Negen van de tien

Reizigers waren onthand. En ook reisplanners voor het ov konden niet anders dan er maar een beredeneerde gooi naar doen. Hardop wilden ze zich er niet over uitspreken, maar ergerlijk vonden ze het.



Het had iets te maken met computers natuurlijk. Informatie die wel beschikbaar was, vond zijn weg niet naar de borden. Blikken vol ICT-jongens werden opengetrokken.



Aan al dat leed komt nu een eind. Met ingang van zaterdag worden exacte vertrektijden vermeld. Hoewel: het GVB houdt een slag om de arm, zegt Henk Pieters, manager reizigerscommunicatie. "In negen van de tien gevallen klopt het."