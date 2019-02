Noord moet zelf oplossing vinden voor NDSM-onderzeeër

Het Belgische Marintec Shipyards is naar het oordeel van de Raad van State formeel geen eigenaar van de Letse boot, en kan dus ook niet verantwoordelijk gehouden voor het verwijderen van de naoorlogse onderzeeër. Dat betekent dat de gemeente na een aantal jaar juridisch getouwtrek met lege handen achterblijft.



Lang werd erop gehamerd dat de onderzeeër eigendom was van de Belgen en dat berging dus de verantwoordelijkheid van Marintec Shipyards is. Een rechter in eerste aanleg gaf Amsterdam daarin vorig jaar gelijk, maar het vonnis is in cassatie vernietigd.



Asbest

De Foxtrot, uit bouwjaar 1956, roest al sinds 2002 weg bij de NDSM-werf en is voor veel Noorderlingen een bekend landmark zodra ze de pont op- of afstappen. Maar wel een landmark met 1500 kilo asbest aan boord. De boot is sinds 2008 eigendom van Marintec, dat het gevaarte uitsluitend had gekocht om het buiten Europa te laten slopen. Toen dat onmogelijk bleek, is het koopcontract twee jaar geleden ontbonden.



Op de vraag wie nu dan de rechtmatig eigenaar is, geeft de Raad van State geen antwoord. Wel is duidelijk dat Marintec de Foxtrot alleen maar heeft gekocht om zo snel mogelijk te slopen. Niet om er eigenaar van te worden.



Een woordvoerder van stadsdeel Noord laat desgevraagd weten dat de uitspraak nog bestudeerd wordt, en dat Noord kijkt naar wat er 'met het eigenaarschap' gedaan kan worden.



Het vonnis van de Raad van State is in ieder geval niet afgewacht: in december is een aanbesteding gestart om een partij te vinden die het schip 'veilig kan stellen'. Daarover verwacht het stadsdeel volgende maand meer duidelijkheid te hebben.



Waarborgsom Inspectie

Daarna volgt een nieuwe aanbesteding, nu voor een partij die de Foxtrot uit het IJ kan vissen. Dat blijft namelijk hoe dan ook de insteek van het stadsdeel, dat al jaren met de onderzeeër in de maag zit. Per wanneer de Foxtrot uit het IJ verdwijnt, en tegen welke prijs, moet blijken uit de twee aanbestedingen.



Een donatie aan den Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) staat al wel in de begroting van de operatie. De Inspectie vraagt een waarborgsom voor de sloop, die inmiddels 1 miljoen euro bedraagt.



Lees verder: Hoofdpijn om sloop NDSM-onderzeeër: wie betaalt?