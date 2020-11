Noord in opstand tegen dreigende sluiting bibliotheek

Beeld ANP

De petitie die ervoor moet zorgen dat de bibliotheek in de van der Pekbuurt in Amsterdam-Noord open moet blijven is al 1386 keer ondertekend. De initiators van de petitie stellen dat er door de sluiting van de bibliotheek een gat wordt geslagen in de buurt en dat de bibliotheek een laagdrempelige ontmoetingsplaats is. Ook verdwijnt hiermee de mogelijkheid om te leren en ontspannen voor de buurt.

Begroting

Door forse bezuinigingen moeten naar alle waarschijnlijkheid vier bibliotheken gesloten worden. Zeven kleine bibliotheken komen in aanmerking: de OBA Van der Pek in Noord, de OBA Bos en Lommer of Spaarndammerbuurt in West, OBA Geuzenveld in Nieuw-West, het Olympisch Kwartier in Zuid en Linnaeus of IJburg in Oost.

Voorlopig is de begroting nog een voorstel. Op 2 december moet er meer duidelijk worden, dan vindt het tweede deel van de vergadering plaats over de begroting.