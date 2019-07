Noord-Hollandse kinderopvang weigert vanaf maandag niet-ingeënte kinderen

Beeld ANP

Het was geen verrassing voor de ouders, omdat Berend Botje – met 31 locaties in Amsterdam – de maatregelen twee maanden geleden al had aangekondigd. Volgens een woordvoerster van Berend Botje is voor alle negen kinderen een tot tevredenheid stemmende andere opvangplek gevonden.

De aanleiding van het besluit is dat het kinderdagverblijf ‘een zo veilig mogelijke omgeving voor kinderen’ wil bieden. “Ouders vinden de keuze om te vaccineren hún zaak en ze zijn niet van plan van mening te veranderen,” zei directeur Gabi Alberts destijds tegen Het Parool. “Dat respecteren we, maar de veiligheid van alle kinderen en medewerkers is onze verantwoordelijkheid.”

Nieuwe wetgeving

Berend Botje heeft vijftig locaties en zeshonderd gastouders in Noord-Holland. Met het besluit loopt de organisatie vooruit op een wet die moet regelen dat kinderopvangcentra niet ingeënte kinderen kunnen weigeren. Eerder oordeelde de Raad van State dat kinderen mogen worden geweigerd als ze een risico voor anderen vormen, mits goed gemotiveerd.

Vrijwel alle kinderopvanglocaties in Amsterdam zeggen het belangrijk te vinden dat kinderen worden ingeënt, zo bleek uit een eerdere rondgang. Toch zullen die organisaties voorlopig geen kinderen weigeren. “Inenten is niet het probleem van een kinderopvang,” zei een woordvoerder van kinderopvang Partou. “De discussie moet op een politiek en maatschappelijk niveau worden gevoerd.”