Noord-Holland bouwt 40.000 huizen bij voor Amsterdammers

Op dit moment staat het verkeer vanuit Noord-Holland naar Amsterdam al regelmatig vast op de A7 en A8

Volgens Beemsterboer, die het woord voert namens deze gemeenten, gaat het vooral om nieuwbouw binnen de gemeentegrenzen, dus niet in het groen.



Bijvoorbeeld in de binnenstad van Alkmaar, of in de kanaalzone, waar nu nog oude bedrijfspanden staan. Ook in Hoorn, Heerhugowaard en Uitgeest is nog ruimte.



"Wij merken dat er veel vraag is naar binnenstedelijke woningen." Vooral voor Amsterdammers zijn deze plekken aantrekkelijk: groter en groener dan in de hoofdstad, met veel voorzieningen om de hoek.



Nieuwe files vermijden

De plannen voor extra woningen zijn, volgens Beemsterboer, een aanbod: 'Dit is wat wij kunnen'. Of die daadwerkelijk leiden tot woningbouw, hangt af van de gesprekken die moeten volgen met de provincie, het rijk en de metropoolregio Amsterdam.