Nooit meer een botenparade? Zou zomaar kunnen, zegt Prideboegbeeld Hans Verhoeven

De botenparade gaat zaterdag dan wel niet door, mede-organisator Hans Verhoeven beleefde deze week toch een geslaagde Pride. Een andere balans tussen feest en boodschap is net zo waardevol.

Op een boot had Hans Verhoeven (57) zaterdag toch niet gestaan; zijn laatste keer is alweer een jaar of tien geleden. “Op een boot zit je vier, vijf uur vast en dat is toch ingewikkeld als je ook organisatorisch betrokken bent,” zegt de man die in de jaren negentig aan de wieg stond van de Amsterdam Gay Pride.

Hij houdt zaterdag een toespraak, uitgezonden door Pride TV, over de 73 landen waar homoseksualiteit in het Wetboek van Strafrecht staat. Normaal worden 73 vlaggen symbolisch meegedragen in de ook al afgelaste Pride Walk. “We zijn een paar jaar geleden begonnen met 76 vlaggen, dus het gaat de goede kant op. Sterker nog, tijdens de voorbereidingen werden het er 72, want Gabon heeft twee weken geleden zijn wetgeving veranderd. Dus het is een gestage weg naar nul vlaggen.”

Een Pride zonder botenparade vindt hij jammer, maar niet meer dan dat. “Elke verandering hoeft niet automatisch negatief te zijn. Het heeft ons gedwongen om na te kijken hoe we op een andere manier die zichtbaarheid kunnen genereren. Zo wordt Pride TV acht dagen lang, 24 uur per dag, uitgezonden op Salto en alle grote kabelnetten. Er wordt dagelijks door tienduizenden mensen naar gekeken.”

Want dat blijft voor hem het belangrijkste: de boodschap. “Feesten is ook belangrijk, hoor. Laten zien dát we kunnen feesten. In heel veel landen kan het niet. Als je in Egypte zwaait met een regenboogvlag, verdwijn je naar de gevangenis. De activist die dat is overkomen, is naar Canada gevlucht en heeft daar uiteindelijk toch zelfmoord gepleegd.”

Tijdens de Pride worden normaal zo’n tweehonderd activiteiten gehouden. “Het overgrote deel gaat ergens over, maar ze krijgen nooit de aandacht die ze verdienen, omdat die aandacht toch een beetje weggesnoept wordt door de grote evenementen als de botenparade en de grote straatfeesten. Dus mooi dat we dit jaar kunnen laten zien dat de Pride meer is dan alleen een paar feesten.”

Twee minuten

De afgelopen jaren ging Verhoeven op vrijdag en zaterdag tijdens de Pride alle grote podia af. Dan werd de muziek even uitgezet en hield hij een speech van twee minuten. “Ik help de mensen even herinneren dat we daar staan met een reden. Anders kunnen we net zo goed Koningsdag gaan vieren.”

De Pride is nog altijd hard nodig, ook in Amsterdam.

“Je ziet dat er een achteruitgang is in de maatschappelijke acceptatie van homoseksualiteit. We zien het in het onderwijs. De laatste tien, vijftien jaar is de aandacht voor homoseksualiteit in het onderwijs duidelijk verminderd. Er zijn scholen waar ouders gaan klagen omdat ze niet willen dat hun kinderen geconfronteerd worden met andere vormen van samenleven. Daaraan zie je een toename van het onbegrip van jongeren. Met als gevolg meer geweldsincidenten en uitschelden.”

Mannetje-vrouwtje

Aandacht op scholen is van cruciaal belang, vindt hij. “Daar zit wel de generatie die straks de maatschappij gaat maken. Als je hen niet meegeeft dat er meer is dan alleen mannetje-vrouwtje, gaat dat over tien, vijftien jaar helemaal niet goed komen.”

Het is nog maar zeer de vraag of de Pride volgend jaar in de oude omvang kan terugkeren. Misschien kan dat wel nooit meer. “Dit is een tijd waarin je met veranderingen moet leren leven. Misschien moeten we inderdaad een andere vorm gaan zoeken voor de Pride als coronamaatregelen een vast onderdeel worden in onze samenleving. We hebben dit jaar in elk geval laten zien dat we mensen op andere manieren kunnen bereiken. Pride TV is goed bevallen. Ik hoop dat we die programmering houden, ook als de coronamaatregelen voorbij zijn.”

Op Pride TV zijn elke dag acht uur lang programma’s te zien met thema’s, discussies en verhalen. Zelf maakte Verhoeven de uitzending Opening the Iron Closet: Eastern Europe’s Fight For Equality. “Hier hebben we het over mensen die niet hand in hand over straat kunnen lopen, maar in Polen worden lhbtq-vrije zones ingesteld. Afgelopen week is een wetsvoorstel ingediend om heel Polen lhbtq-vrij te verklaren. In Hongarije zijn wetten aangenomen waardoor transgenders volledig gemarginaliseerd worden. Die landen zijn gewoon lid van de EU. Maar ook dichterbij maak ik me zorgen, de acceptie holt ook hier achteruit. Er is dus nog een hoop te doen!”