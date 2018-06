Nooit eerder zoveel vrouwelijke burgemeesters

Vorig jaar telde Nederland 81 vrouwen in het hoogste gemeentelijke ambt. Dat was al het hoogste aantal ooit, zocht het ambtenarenblad Binnenlands Bestuur uit.



Nu zijn het er 99, blijkt uit een overzicht op de website van het Nederlands Genootschap van Burgemeesters. Daarop staan alle burgemeesters, zowel vast als waarnemend. De lijst is actueel; ook Halsema staat er al bij. In totaal telt Nederland 393 burgemeesters.



Glazen plafond

Het glazen plafond begint barsten te vertonen. "Jazeker, het aantal vrouwen stijgt behoorlijk." zegt Ruud van Bennekom, directeur van het het burgemeestersgenootschap.



Twee jaar geleden was nog minder dan een kwart van de burgemeesters vrouw. Onacceptabel, zeggen huidig burgemeester van Delft Ank Bijleveld en VVD-senator Annemarie Jorritsma in een opiniestuk in Binnenlands Bestuur.



Hun kritiek heeft kennelijk vruchten afgeworpen: 35 procent van de door de Kroon benoemde burgemeesters is vrouw.



Inhaalslag

Limburg spant wat dat betreft de kroon. De helft van het aantal burgemeesters daar is vrouw, mede door toedoen van de Limburgse commissaris van de Koning Theo Bovens.