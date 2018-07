Nooit eerder was het zo warm in Amsterdam

Deze temperatuur werd officieel gemeten op Schiphol, maar volgens Jaco van Wezel van Weeronline was het in de stad nog warmer.



Van Wezel deed donderdag zelf wat metingen op de Dam, waar het kwik opliep tot zeker 38 graden in de schaduw. "Deze temperaturen zijn nooit eerder gemeten, het is een absoluut record."



Kust

Ook aan de kust sneuvelden weerrecords. Van Wezel: "In Wijk aan Zee werd het 35 graden, ook dat is nooit eerder voorgekomen. Deze uitzonderlijke temperaturen kwamen nooit eerder zo ver in het westen van Nederland voor."



Overigens is het landelijke weerrecord niet verbroken donderdag. In Arcen, Limburg, werd het met 38,2 graden het warmst. De hoogste temperatuur die ooit in Nederland is gemeten is 38,6 graden.



Vrijdag warmer

Vrijdag wordt het met een voorspelde temperatuur van 36 graden nog wat warmer volgens Weeronline. Daarbij kunnen lokaal enkele buien vallen, maar dat kan ook pas zaterdag gebeuren.



Daarmee wordt de ergste hitte verdreven. Maar het blijft de komende veertien dagen stabiel zomerweer met temperaturen tussen de 25 en de 27 graden.