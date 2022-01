Nooit eerder vertoond: een zwembad van 25 meter onder een grachtenpand

Een zwembad van bijna 25 meter onder een grachtenpand is niet eerder vertoond. Een toekomstige bewoner van de Egelantiersgracht zou zo’n bad graag aanleggen, maar een aantal buren vreest schade door verzakkingen.

Amsterdam staat niet bekend om zijn privézwembaden. Buiten de binnenstad zijn er her en der wel zwembaden in particulier bezit, maar binnen de grachtengordel zijn er voor zover bekend geen woningen met een flink zwembad.

Daar gaat verandering in komen, als het aan de toekomstige bewoner van een huis op de Egelantiersgracht ligt. “We gaan verbouwen, er moet sowieso een nieuwe, duurzame fundering worden aangelegd, dan kunnen we gelijk een kelder bouwen waar we een zwembad in willen,” zegt de man, die om veiligheidsredenen niet met zijn naam in de krant wil.

Het zou gaan om een zwembad dat zich over de volledige diepte van de woning, 24 meter, zou moeten uitstrekken en volgens de eigenaar één baan breed is. Een deel van de kelder waarin het zwembad wordt ondergebracht, zou daarbij onder de tuin komen te liggen.

Geen projectontwikkelaar

De man zegt het beste voor te hebben met de omgeving. “We willen echt iets moois van het huis maken en er zelf gaan wonen. Het lijkt mij dat het juist fijn is dat het pand niet is opgekocht door een of andere projectontwikkelaar die het pand in zestien stukjes knipt. Het is een leuke buurt en dat moet het blijven, wat ons betreft.”

Maar een aantal buren vertrouwt onder meer de intensieve werkzaamheden die nodig zijn voor de aanleg van het zwembad niet. Victor Oranje zegt dat wroeten in de ‘gevoelige’ Amsterdamse ondergrond een risicofactor is. “We hebben hier te maken met palen uit de zeventiende eeuw. Er hoeft maar iets te gebeuren en we krijgen te maken met verzakkingen en schade aan onze woningen. Ik vind een zwembad van bijna-olympische afmetingen sowieso nogal megalomaan.”

Risicovol

Een aantal architecten die ervaring hebben met verbouwen in de binnenstad, zeggen dat er inderdaad risico’s verbonden zijn aan een dergelijk project, maar dat het mits zeer vakkundig wel mogelijk is om het zonder schade aan belendende woningen uit te voeren. Zonder risico is het echter niet.

Walther Schoonenberg van de Vereniging Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad is kritisch over het plan. Volgens hem kun je niet voorzichtig genoeg zijn in de kwetsbare binnenstad. “Het doet iets, laat het met rust. Het is nergens voor nodig.”

Een woordvoerder van stadsdeel Centrum zegt dat de aanvraag voor de aanleg is binnengekomen. “Het plan wordt op dit moment getoetst aan het bestemmingsplan. Bovendien gelden voor de hele stad sinds vorig jaar nieuwe regels voor het aanleggen van kelders.”

‘We moeten kritisch zijn’

GroenLinks-raadslid Nienke van Renssen heeft zich de afgelopen jaren hard gemaakt voor die nieuwe regels. “We moeten hierin heel kritisch zijn. De aanleg van kelders doet iets met grondwaterpeil, daar is uitgebreid onderzoek naar gedaan. Je kan ongestraft één steen in de vijver gooien, maar als iedereen woningen gaat onderkelderen, krijg je problemen. Er zijn natuurlijk ontheffingen mogelijk, maar ik vraag me af of de aanleg van een privézwembad zo’n uitzondering rechtvaardigt.”

De eigenaar zegt dat bij zijn plannen uiteraard ook een onderzoek naar het grondwaterpeil hoort.