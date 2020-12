Nooit duurder dan middelduur: zo wil Amsterdam betaalbare woningen garanderen

Beeld ANP

De gemeente heeft met corporatie De Alliantie een overeenkomst getekend voor de bouw van 320 woningen vlak bij station Sloterdijk. Voor 200 van deze woningen gaat een sociale huur gelden, dat wil zeggen maximaal 737 euro per maand. De overige 120 woningen vallen in de middenhuur; maximaal 1029 euro per maand. Amsterdam maakt dit mogelijk door grond voor een lagere prijs aan te bieden.

Nieuw, volgens De Alliantie zelfs een primeur, is dat de middeldure woningen voor altijd middelduur zullen blijven. “Zolang die huizen er staan,” zegt wethouder Laurens Ivens. Voor marktpartijen geldt dat ze maximaal 25 jaar lang niet meer dan 1029 euro mogen vragen. Daarna vervallen de grenzen en gaan de huren flink omhoog. Op deze manier halen grote beleggingsmaatschappijen alsnog hun rendement. Voor de stad betekent dit dat de middeldure huurhuizen na 25 jaar in één keer transformeren tot peperdure huurwoningen, onbetaalbaar voor middengroepen als docenten en verplegers.

Woningbouwcorporaties hoeven minder rekening te houden met rendementen. “We accepteren dat we met dit project minder rendement behalen,” zegt een woordvoerder van De Alliantie. “Veel middeninkomens geraken in Amsterdam tussen wal en schip en daarom zijn we op zoek naar manieren om voor deze groepen te bouwen.” Vorig jaar stemde de Tweede Kamer in met een voorstel dat het voor de corporaties makkelijker maakt om naast sociale woningbouw ook middeldure huurhuizen te bouwen. Amsterdamse corporaties zien mogelijkheden om de komende vijf jaar 1750 van deze woningen te bouwen, zo lieten ze vorige week weten.

Extra voorzichtig

De hulp van corporaties is broodnodig, want de bouw van middeldure huizen in Amsterdam stagneert, waarmee de stad haar middenklasse kwijtraakt. Onlangs maakte de gemeente bekend dat in de eerste helft van dit jaar slechts 78 van deze woningen in aanbouw zijn genomen. Het gemeentebestuur streeft naar gemiddeld 1670 middeldure huizen per jaar, huur en koop. Dit is sinds 2018, toen het huidige college van GroenLinks, D66, PvdA en SP van start ging, nog niet één keer gelukt.

Ivens zegt dat er voor 2021 plannen liggen die de bouw van zo’n 4000 middeldure huurhuizen mogelijk maken. Maar dan moet alles lukken: vergunningen, investeerders, architecten, bouwmateriaal. De ervaring leert dat zeker de helft van deze projecten vertraging oploopt. “Ik ben door de coronacrisis extra voorzichtig,” zegt Ivens. “Grote vraag is of marktpartijen vertrouwen hebben in de economie.”

De Alliantie is bereid om meer eeuwigdurende middeldure huurhuizen te realiseren, al kan dat niet altijd en overal. Ook corporaties moeten op een gegeven moment geld verdienen. “Maar dit smaakt zeker naar meer.” Ivens is op dit moment met meer corporaties hierover in gesprek. Met beleggers sloot hij eerder dit jaar een akkoord dat zij de komende jaren 10.000 betaalbare huurwoningen bouwen, waarvan de huur 25 jaar lang beperkt stijgt.