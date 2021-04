Noodverordening voor Leidseplein rond kampioenswedstrijd Ajax

Ajax-fans vieren feest op het Leidseplein. Beeld ANP

De verordening geeft de politie de mogelijkheid mensen te controleren op het bezit van vuurwerk, wapens en alcohol. Zowel de consumptie als het bezit van open of gesloten verpakkingen alcohol is zondag verboden in het gebied.

De politie houdt rekening met groepen supporters die het landskampioenschap op straat willen vieren en mogelijk uit zijn op het verstoren van de openbare orde. Het kabinet besloot donderdag voorlopig geen publiek meer toe te staan bij eredivisiewedstrijden. Hierdoor speelt Ajax het duel tegen FC Emmen in een lege Johan Cruijff Arena.

Geen huldiging

Burgemeester Halsema maakte donderdag bekend geen huldiging toe te staan wanneer Ajax officieel kampioen wordt. De gemeente treft wel voorbereidingen om Ajax ‘mogelijk komende week op gepaste wijze te feliciteren’.

Kroegen op het Leidseplein lieten donderdag al weten zondag dicht te blijven. Vrijdag besloten ook horecaondernemers rond de Arena om zondag niet open te gaan. Of het genoeg is om te voorkomen dat er dit weekend, tegen de coronaregels in, toch feest op straat gevierd wordt, valt te betwijfelen. Vorige week, na afloop van de gewonnen wedstrijd ­tegen AZ, vierden de spelers en de Ajaxstaf al een officieus feestje vanaf een balkon bij de Arena. Daar kwamen enkele honderden supporters op af.

Kampioenschap

Het 35ste kampioenschap van Ajax is officieel binnen als de Amsterdammers zondag minimaal 1 punt pakken, of PSV punten laat liggen. Ajax heeft 12 punten meer dan PSV, met nog vier competitiewedstrijden te spelen. Het doelsaldo van de koploper is 33 treffers beter dan dat van de club uit Eindhoven.