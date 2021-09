Noodverordening tijdens onthulling Holocaustmonument in Centrum

De laatste werkzaamheden voor de opening van het Holocaust Namenmonument. Beeld ANP

Burgemeester Femke Halsema schrijft dat in een brief aan de omwonenden van de Hoftuin van de Protestantse Diaconie, waar de onthulling plaatsvindt. Ook mogen bewoners niet van een afstand, bijvoorbeeld vanaf hun balkon, dak of dakterras kijken naar de onthulling.

“Ook dienen ramen en deuren aan die zijde gesloten te zijn, om een ongestoord verloop van de onthulling mogelijk te maken,” aldus Halsema. Volgens een woordvoerder van de burgemeester wordt dit in bijzondere gevallen vaker gevraagd aan omwonenden, bijvoorbeeld elk jaar op 4 mei tijdens de Nationale Dodenherdenking op de Dam.

Juridische strijd

De noodverordening wordt ingesteld na overleg met het Openbaar Ministerie en de politie en geldt zondag tussen 11.00 en 17.00 voor de Hoftuin en nabije omgeving. De maatregel maakt het voor de politie mogelijk om mensen preventief te controleren. Bij de onthulling van het monument zijn alleen genodigden welkom.

Over het Namenmonument, waarvoor in 2020 de eerste steen werd gelegd, was lokaal veel te doen. Omwonenden vonden het ontwerp van de Pools-Joods-Amerikaanse architect Daniel Libeskind veel te groot en vreesden te veel bezoekers. Bewoners spanden een rechtszaak aan die tot de Raad van State liep. De hoogste rechtbank van Nederland oordeelde dat de bouw door kon gaan en dat de gemeente op de juiste wijze de vergunning voor het monument had verleend.

Onthulling door koning

Koning Willem-Alexander onthult het monument samen met Jacques Grishaver, voorzitter van het Nederlands Auschwitz Comité en initiatiefnemer. Onder anderen demissionair minister-president Mark Rutte en burgemeester Halsema houden een toespraak. De NOS zendt de bijeenkomst zondag live uit vanaf 13.30 uur op NPO 1.

Op het monument, dat in september officieel wordt geopend, staan alle 102.000 namen van uit Nederland gedeporteerde en vermoorde Joden, Roma en Sinti. Het kunstwerk bestaat uit muren in de vorm van vier Hebreeuwse letters, die samen het woord weergeven dat ‘in herinnering’ betekent.