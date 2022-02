Noodopvang voor honderd alleenstaande minderjarige asielzoekers in Zuidoost

In het gebouw De Koppeling aan de Tafelbergweg arriveren deze week de eerste alleenstaande minderjarige asielzoekers. Beeld Fotobureau Dijkstra/ANP

Deze week arriveren de eerste jongeren tussen de 15 en 18 jaar in het gebouw De Koppeling aan de Tafelbergweg. De minderjarige asielzoekers doorlopen tijdens hun verblijf de algemene asielprocedure en voeren gesprekken met de Immigratie- en Naturalisatiedienst. De locatie blijft tot september geopend.

Amsterdam vindt het vanzelfsprekend om bij te springen tijdens de opvangcrisis voor asielzoekers, heeft wethouder Rutger Groot Wassink meermaals aangegeven. Vorige maand werd er na een oproep vanuit het Rijk een opvanglocatie voor zeshonderd asielzoekers geopend in het A&O Hostel in Zuidoost. Eerder werden er al asielzoekers opgevangen op het Marineterein en de Derkinderenstraat in Nieuw-West.