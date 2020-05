Noodkreet kroongetuige Nabil B. in zaak-Taghi: ‘Sta mij advocaat en adviseur toe’

De zwaarbeveiligde 'bunker' van de rechtbank in Amsterdam-Osdorp, waar maandag, dinsdag en op 27 en 28 mei inleidende zittingen zijn in de zaak Marengo. Beeld EPA

Het Openbaar Ministerie had volgens B. zes weken geleden ingestemd met zijn nieuwe advocaat en de adviseur, maar heeft die toestemming vorige week ingetrokken omdat de adviseur geen jurist is.

Via een videoverbinding richtte B. zich tot de rechtbank in de zwaarbeveiligde rechtszaal in Amsterdam-Osdorp. Hij las een verklaring voor. Het ‘heeft hem diep geraakt’ dat zijn advocaat Derk Wiersum in september is vermoord in Amsterdam-Buitenveldert. “Derk Wiersum deed alleen zijn werk, naar eer en geweten,” zei B. “Tot de dag van vandaag moet ik dat verwerken. Ik leef van dag tot dag zonder te hebben kunnen rouwen.”

Na de moord op Wiersum vond B. uiteindelijk een nieuwe advocaat, maar daar brak hij weer mee. Hij heeft een nieuwe advocaat gevonden, maar die wordt hem dus nu niet meer toegestaan omdat die alleen wil optreden in combinatie met de vertrouwenspersoon.

‘Beëindig deze impasse’

De spijtoptant riep de rechters in zijn emotionele verklaring op ‘deze impasse te beëindigen’ en ‘deze rare en onaangename situatie te stoppen’.

“Ik sta er alleen voor met mijn verantwoordelijkheid te verklaren, maar zit nu dus al twee maanden zonder advocaat. Mijn vorige advocaten hadden me afgeraden verklaringen af te leggen zonder bijstand. Kan ik wel verder op deze manier? Daar heb ik mijn twijfels over.”

Nabil B. vroeg de officieren van justitie en de rechters ‘moed te tonen’ en hem het duo adviseurs toe te staan. “Geachte zaaksofficieren van justitie, ik begrijp het probleem echt niet. Dat die ene adviseur geen jurist is, was vanaf dag één bekend. Dat het nu anderhalve maand na de goedkeuring toch niet mag, is onbegrijpelijk. Dat terwijl adviseurs toch niet echt voor me in de rij staan. Het is verdomd moeilijk een advocaat te vinden die mij wil bijstaan.”

‘Excuses voor leed dat ik anderen heb aangedaan’’

Nabil B. zei te begrijpen dat niet iedereen medelijden met hem heeft. “Sommigen zullen vinden dat ik deze situatie over mezelf heb afgeroepen,” zei B. “Ik ben inderdaad medeverantwoordelijk voor het leed dat ik anderen heb aangedaan. Hiervoor bied ik mijn oprechte excuses aan, al zal dat klinken als mosterd na de maaltijd.”

De aanklagers willen nog niet reageren omdat ze vinden dat ‘het op deze zitting daarvoor niet het beste moment is’. “We hebben u gehoord.”

De rechtbank trok zich kort terug voor beraad en nam vervolgens het standpunt in dat het Openbaar Ministerie het maar moet regelen. De voorzitter, die we op verzoek anoniem laten om veiligheidsredenen: “De rechtbank vindt dat dit gewoon geregeld moet worden en dat u een advocaat moet hebben. Punt. Dat is wat het is, nu.”



Morgen, 27 en 28 mei zijn nog drie dagen inleidende zittingen, daarna volgen weer nieuwe formele zittingen in augustus.

Ook advocaten wiens cliënten maandag niet op de zitting hoefden te verschijnen, waren speciaal naar ‘de bunker’ gekomen om het aangekondigde relaas van Nabil B. aan te horen. Ze hadden duidelijk meer verwacht van zijn hartekreet, maar gevoelige details over verwijtbare missers van het OM, en de aankondiging dat hij definitief geen verklaringen meer zou afleggen, bleven uit.