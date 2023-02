Noodkreet De Nieuwe Meent levert niets op: ‘Wooncoöperatie is zelf ook verantwoordelijk’

Initiatiefnemers van De Nieuwe Meent in betere tijden (2019), in overleg over de plannen voor de nieuwe wooncoöperatie. Beeld Dingena Mol

Het is een droevige boodschap die wethouder Reinier van Dantzig (Woningbouw) vrijdag brengt. Volgens de wethouder is de gemeente aan het eind van haar mogelijkheden gekomen om de in financiële nood verkerende wooncoöperatie De Nieuwe Meent te helpen. Daarmee hangt de toekomst van de wooncoöperatie, waarvan het concept juist omarmd wordt door de gemeente, aan een zijden draadje.

Het gaat om wooncoöperatie De Nieuwe Meent aan het Archimedesplantsoen in Amsterdam-Oost. De initiatiefnemers staan in de startblokken om te beginnen met de bouw van 40 woningen voor 55 mensen. De aannemer is geregeld, de omgevingsvergunning is rond. Alleen de financiering is nog niet compleet.

Foute erfpachtberekening

Het project liep eind vorig jaar vertraging op, onder andere na een foute erfpachtberekening van de gemeente. Daarnaast zijn de bouwkosten, onder meer door de oorlog in Oekraïne, hard gestegen sinds de begroting bij de start.

Resultaat: de business case is niet meer rond te krijgen. Voor financiering is een hypotheek bij een bank nodig, maar die wil het project vooralsnog niet voor de benodigde 70 procent financieren.

Daarom zochten de initiatiefnemers van De Nieuwe Meent hulp bij de gemeente. Om wooncoöperaties te stimuleren heeft de gemeente namelijk een fonds van 20 miljoen euro, waar ook De Nieuwe Meent gebruik van maakt. Zij stelden dat als de lening in 30 jaar in plaats van 20 jaar zou kunnen worden afgelost, banken alsnog verleid kunnen worden om meer geld te geven.

Daarmee zou De Nieuwe Meent gered zijn. De initiatiefnemers togen naar de gemeenteraad en wezen daar het college en de raad op een clausule die het mogelijk maakt voor de gemeente om ‘in bijzondere gevallen’ de afspraken aan te passen.

Ongewenst precedent

‘Maar,’ schrijft Van Dantzig vrijdag aan de gemeenteraad, ‘het is ongewenst dit artikel voor deze situatie te benutten aangezien het precedenten zal scheppen voor andere wooncoöperaties. Ook zij hebben te maken met onzekerheid wat betreft marktontwikkelingen, het inleggen van eigen geld en het besteden van veel tijd. Ook zij hebben te maken met complexe bouwlocaties en onvoorziene tegenvallers.’

Daarmee is één van de laatste kansen voor De Nieuwe Meent verloren. Een nederlaag, ook voor de stad zelf, die juist stevig wil inzetten op wooncoöperaties als De Nieuwe Meent. Bij dit soort projecten, die van onderop ontstaan, zijn de leden van de coöperatie zowel eigenaar als uitvoerder. In 2039 moet 10 procent van de woningen in de stad van coöperaties zijn.

Wethouder Van Dantzig noemt de uitkomst uiterst ongelukkig. Tegelijkertijd bestrijdt hij in de brief het beeld dat de gemeente niet alles op alles heeft gezet om de coöperatie te helpen. Volgens hem heeft de gemeente veel tijd besteed en gesprekken gevoerd om oplossingen te zoeken.

Ontwikkelrisico’s

Van Dantzig: ‘Dat alle vertraging in het project alleen te wijten is aan de gemeente, is niet juist. Het uitgangspunt bij zelfbouw door wooncoöperaties is dat de projectontwikkeling door de wooncoöperatie gedaan wordt en zij daarmee zelf ook verantwoordelijk is voor de planning en de ontwikkelrisico’s. De gemeente heeft regelmatig gewezen op het tijdig aanvragen van financieringen en vergunningen, zeker toen in de tweede helft van 2021 duidelijk werd dat rentes gingen stijgen.’

Wel wijst hij erop dat de gemeenteraad het beleid en ook de voorwaarden rond de lening zou kunnen aanpassen. Maar: ‘Verdere ophoging betekent, gezien de benodigde besluitvorming, zoveel vertraging dat de financiering alsnog door stijgende rente en/of bouwkosten zeer waarschijnlijk onhaalbaar wordt. Bovendien zou deze ophoging dan ook voor andere wooncoöperaties moeten gelden.’

De Nieuwe Meent krijgt van de gemeente wel iets langer, tot 1 april, om te proberen er alsnog met een bank of andere financiers uit te komen. In een nog te maken evaluatie wil Van Dantzig kijken hoe in de huidige, moeilijke marktomstandigheden de gemeente wooncoöperaties verder kan ondersteunen.

