Noodgreep: minder agenten voor binnenstad, haven, horeca en taxibranche

Het Centrum is een van de gebieden waar de Amsterdamse politie noodgedwongen minder agenten gaat inzetten. Beeld Shutterstock

De Amsterdamse politie moet pijnlijke keuzes maken. Het binnenstadoffensief, dat de Wallen sinds 2016 leefbaar moet houden met tientallen extra agenten per avond, is een van de prioriteiten die worden geschrapt. Het horecateam en het opsporingsteam taxi, haven en transport worden (tijdelijk) opgeheven; de bezetting wordt verdeeld over de rest van de politie. Bovendien gaan nog eens twee politiebureaus ’s avonds dicht: Lijnbaansgracht (binnenstad) en Linnaeusstraat (Oost).

Het is een greep uit de maatregelen die de politietop neemt om de personele bezetting in de rest van de stad te garanderen, schrijft burgemeester Femke Halsema aan de raad. De nood is nu zo hoog dat alleen herverdeling van capaciteit ervoor kan zorgen dat de politie overal in de stad zichtbaar en aanwezig blijft. De tijd dat er met de kaasschaaf overal nog wel een beetje af kon om de roosters rond te krijgen, is voorbij.

Amsterdam heeft 60 extra voltijdsbanen voor agenten gekregen vanuit het regeerakkoord, maar sinds 2017 waren juist 480 banen verdwenen, hoofdzakelijk wegens pensionering.

De burgemeester en politiechef Frank Paauw kiezen ervoor specifieke teams (tijdelijk) op te heffen, ten gunste van de basisteams die de ruggengraat vormen van de politieorganisatie in Amsterdam. “Dit is een pijnlijke, doch wel­bewuste beslissing,” zegt Halsema. “Het versterken van de basisteams, en daarmee het blauw op straat, is essentieel om te verhinderen dat kwetsbare jongeren afglijden in drugsgerelateerde criminaliteit.”

Flexibiliteit

Ook de vierhonderd agenten die landelijk extra worden ingezet om personen en plekken te beveiligen om het geweld uit de onderwereld het hoofd te bieden, komen uit de basisteams, niet uit bijvoorbeeld de recherche. Daarom is een herverdeling nodig.

“Toen de Amsterdamse politie ruimer in de jas zat, zijn veel specialistische teams opgericht met een hek erom,” zegt politiechef Paauw. “Dat werkt het beste en we vinden het zeker niet ineens onbelangrijk, maar het gaat ten koste van de basispolitiezorg. We zullen de flexibiliteit terug moeten brengen om te zorgen dat die wijkagent weer de ogen en oren in een wijk is en de mensen kent en gekend wordt. Dát is de kracht van de Nederlandse politie: signaleren waar de ellende begint.”

Ook de taximarkt en de horeca krijgen minder gerichte politieaandacht. De agenten moeten meedraaien in de reguliere roosters en krijgen minder tijd om zich op deze aandachtsgebieden te richten.

De politie en Halsema geven nadrukkelijk prioriteit aan de veiligheid in de wijken buiten de Ring, ten koste van het centrum en de haven, in omvang de vierde van Europa.

Halsema, Paauw en plaatsvervangend hoofdofficier John Lucas waarschuwen dat er mogelijk nog meer maatregelen nodig zijn om de politie operationeel te houden. Bij de Amsterdamse politie werken ongeveer 5500 mensen.

Krapte

De politie is het zoveelste onderdeel van de publieke sector waar gaten vallen. Deze week werd bekend dat een scholenkoepel in Nieuw-West de kinderen een week naar huis stuurt, om een oplossing te vinden voor het lerarentekort. Ook in de zorg is krapte: OLVG Oost maakte begin november bekend dat de afdelingen oncologie en hematologie worden verplaatst naar OLVG West, omdat er te weinig verpleegkundigen zijn.