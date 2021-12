Noodgedwongen thuis na besmetting bij VU-tentamen: ‘Kerstdiner met mijn opa afgezegd’

Tentamen in de RAI. Ondanks de lockdown konden toetsen in het hoger onderwijs wel doorgaan. Beeld ANP

Hij had een klein kerstdiner met zijn opa, oudtante en vader op de planning staan. Maar Pieter van Rossum (25) bleef noodgedwongen thuis. Hij maakte op 22 december een tentamen op de tiende verdieping van de Vrije Universiteit en ontving erna een mail van de onderwijsinstelling: ‘Je krijgt dit bericht omdat je op 22 december mogelijk bij iemand in de buurt bent geweest die corona heeft.’

Er was al veel te doen om de tentamens die vorige week plaatsvonden. De scholen moesten dicht vanwege de aangescherpte coronamaatregelen, maar fysieke tentamens gingen gewoon door. Er was niet genoeg tijd om het anders te organiseren, stelde de VU.

Bij de Emergohal, een sportcomplex in Amstelveen, stonden vorige week tientallen studenten op elkaar gepakt om de tentamenzaal van de Vrije Universiteit te betreden. Het was dringen om allemaal bijtijds de zaal binnen te komen. Meerdere studenten zeiden tegenover Het Parool ‘veel zorgen’ te hebben over de organisatie van de tentamens. Volgens VU-studenten zou ook de TenT-zaal op de De Boelelaan vol hebben gezeten.

Nu blijkt dat er ten minste één besmet persoon in een van de zalen zat. Het lijkt niet te gaan om een van de grootschalige tentamens: volgens Van Rossum hebben 38 mensen de mail gekregen. De VU kan niet bevestigen hoeveel personen in dezelfde tentamenzaal hebben gezeten en hoeveel studenten er in totaal besmet zijn geweest of geraakt.

‘Studenten niet serieus genomen’

Van Rossum, masterstudent Educatie in de Mens- en Maatschappijwetenschappen en tevens vicevoorzitter van de studentenbond SRVU, neemt het zijn eigen docenten niet kwalijk dat de tentamens op locatie werden georganiseerd. “Het gaat op beleidsniveau niet goed. We hebben al langer aangedrongen bij de universiteit om online tentamens te organiseren of een alternatief te bieden. Ze hebben daar veel te lang mee gewacht en ons als student daarin niet serieus genomen.”

Een psychologiestudent gaf eerder ook al aan het gevoel te hebben dat de VU studenten niet serieus nam. Zij wees naar de petitie die is gestart door studiegenoten om online tentamens mogelijk te maken. Inmiddels zijn er ruim 3300 handtekeningen verzameld, al is dat inmiddels te laat voor de kerst van Van Rossum.

“Ik heb wel overlegd met mijn vader over de situatie. Uiteindelijk heb ik mijn verantwoordelijkheid genomen en ben niet ik naar het kerstdiner geweest.”

Extra herkansingen

De universiteit laat in een schriftelijke reactie weten dat het heel vervelend is als iemand door een quarantaine na een VU-tentamen niet bij zijn of haar familie heeft kunnen zijn.

‘Als we een melding ontvangen, krijgt de te herleiden groep een bericht. Studenten worden gewezen op de quarantainecheck van de Rijksoverheid. Helaas is het niet mogelijk om per individueel geval te kijken of iemand in quarantaine moet.’ De VU geeft aan uit privacyoverwegingen niet te registreren waar een besmet persoon precies heeft gezeten.

Van Rossum denkt dat het in het vervolg al veel verschil kan maken voor studenten als er op zijn minst extra herkansingen worden gegeven of er soepeler wordt omgegaan met afwezigheid. “Er wordt nog te veel naar de faculteiten zelf gewezen, waardoor studenten soms uit angst met klachten toch op komen dagen. Als wij onze eigen verantwoordelijkheid moeten pakken, dan moet de universiteit dat ook doen.”