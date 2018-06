Noodgedwongen carpoolen door staking: 'Het is heel gezellig'

's Avonds maakte ze een Facebookgroep aan, amper acht uur later had ze er 200 Monnickendamse vrienden bij. Janneke Wijman (19) dacht aanvankelijk: misschien zijn er een páár mensen geïnteresseerd in een lift naar Amsterdam als het streekvervoer staakt. "Het loopt storm. Fantastisch om te zien hoe graag mensen elkaar helpen."



De Stakingspool Monnickendam is een succes. Wijman schreef: 'Misschien kunnen we elkaar met deze groep uit de brand helpen. Gezellig en nog duurzaam ook. Zorg dat je niet drie dagen gedwongen in Monnickendam moet blijven en belangrijke dingen mist, dat je lieve papa en mama niet zes keer op en neer moeten rijden en word lid!'



Al ruim 100 Monnickendammers zijn inmiddels geholpen door het initiatief van Wijman, tevens namens GroenLinks het jongste raadslid van de gemeente Waterland. Bij ontstentenis van bussen rijden zij deze week met plaatsgenoten mee die, als zoveel inwoners van het dorp, werken of schoolgaan in Amsterdam.



Hartverwarmend

Wijman zelf studeert aan de UvA en woont nog bij haar ouders langs het IJsselmeer. De staking van het streekvervoer stelde haar daardoor voor problemen. "Ik dacht: als ik niet naar de stad kan komen, dan geldt dat voor meer mensen, laat ik kijken of er iets te bedenken valt."