Noodgedwongen aan de dunch, linner of early dinner: ‘Als een Italiaanse zondag’

Restaurant Zoldering. Beeld Jakob van Vliet

Ontbijten met een driegangenmenu? Dat kan sinds vorige week vrijdag bij Café Wildschut in Zuid. Want: ‘Eerder dicht? Eerder beginnen!’ Dat is niet leuk, schrijven ze op Facebook, ‘maar we gaan natuurlijk ook niet zeuren’.

Normaal gesproken is het café overdag van de lunchbroodjes, waarna het einde middag overstapt op een avondkaart. Nu staat de keukenploeg in het weekend al ’s ochtends klaar voor een avondmaal. Om 10.00 uur een soepje, gevolgd door een curry of mosselpannetje en appeltaart toe? Tot nu toe durfde nog niemand het aan, zegt een medewerker. “Maar het kán wel.”

Ron Blaauw opende Rons Breakfastbar in het weekend, in ieder geval gedurende de nieuwe openingstijden, en ook de foodwalks zijn terug. Maar in Amsterdam gingen horecaondernemers – althans, diegenen die de nieuwe (tijdelijke) openingstijden een kans willen geven – na de persconferentie van vorige week toch vooral over op een uitgebreide lunch, early dinner, late lunch, of iets ertussenin. Zoals de ‘dunch’, volgens website Urban Dictionary: een maaltijd die wordt gegeten tussen lunch en diner in. Niet te verwarren met ‘linner’, dat dichter bij lunchtijd in de buurt komt.

Joris Bijdendijk, chef van restaurants Wils en Rijks, zei vorige week al te hopen dat de ‘dunch’ een nieuwe trend wordt. Vroeg lekker eten en drinken, en dan bijtijds weer thuis.

‘Italiaanse zondag’

Een snelle blik op de horeca in de Utrechtsestraat en De Pijp zaterdag net na vijven leert dat best wat restauranttafeltjes bezet zijn.

Uit cijfers van restaurantboekingssite The Fork van vlak na het eerste weekend met de nieuwe maatregelen, bleek dat, hoewel ze 50 procent meer annuleringen zagen, ook het vroege diner na de persconferentie direct populairder werd. 34 procent van de reserveringen werd gemaakt om 16.00 uur, dit ten opzichte van de 6 procent die normaal gesproken rond die tijd uit eten gaat. Nog meer mensen (36 procent) boekten een tafel om 17.00 uur. Eerder was dit nog 10 procent. “Daaruit blijkt wel dat mensen bereid zijn om mee te schuiven met de nieuwe tijden,” aldus een woordvoerder.

Dat zien ze ook bij restaurant Zoldering in de Utrechtsestraat, waar ze de komende tijd alleen open zijn van vrijdag tot en met maandag, maar dan wel al vanaf lunchtijd. “Op die manier hebben mensen toch genoeg tijd om leuk uit eten te gaan. Ben je alleen ’s avonds open, dan moet je de gangen er zo doorheen duwen. Dat wil je ook niet,” zegt mede-eigenaar Job Seuren.

Veel mensen reserveren in de buurt van de ‘oude’ etenstijd voor een vroeg diner, tussen 17.00 en 18.00 uur, maar ook de uitgebreide lunch lijkt hier aan te slaan. “Een beetje een Italiaanse of Spaanse zondag is het.” Hoewel het bestedingspatroon dan wel iets lager is (‘Je merkt dat uitgebreid lunchen met drie, vier gangen en twee flessen wijn niet echt in onze cultuur zit’), bevalt het de horecaondernemer. “We moeten eerst deze periode maar eens doorkomen, maar misschien blijven we de langere openingstijden in het weekend wel doen.”

‘Áls de gasten komen, gaan ze er ook echt voor’

Bij de restaurants van The Breda Group, met zaken als Maris Piper en Breda, zetten ze zelfs elke dag in op uitgebreide lunch en early dinner. “De situatie is verre van ideaal, maar we doen maar weer wat we kunnen,” zegt mede-eigenaar Johanneke van Iwaarden. “We hebben ons snel aangepast, en we hoopten dat de gasten dat ook doen.”

Wat ze tot nu toe ziet is dat het nieuwe schema toch vooral in het weekend werkt. “Doordeweeks is het heel rustig. Er wordt gewerkt en er zijn minder toeristen. Dus om nu te zeggen: we hebben een nieuw businessmodel? Nee.”

Haar gasten beginnen het diner normaal gesproken pas rond 20.00 uur. “Het zijn niet de typische Hollanders die om 18.00 uur aan tafel zitten.” Dus mist ze de tweede avondshift. Sommige van die eters willen wel vroeger komen nu, maar dan ontstaat een nieuw probleem: “Iedereen wil op hetzelfde moment eten, met het gevolg dat je nog steeds wachtlijsten hebt rond 18.00 uur, en op andere momenten is er niemand.”

Twee meevallers: het is al snel donker, dus niemand heeft door dat het nog vroeg is, en er wordt in haar zaken besteld zoals altijd. “Ik had verwacht dat er minder gedronken zou worden, maar er wordt nog net zoveel weggezet als eerst. Áls ze gaan, dan gaan ze er wel echt voor.”