Nog ‘weinig liefde’ tussen BBB en beoogde coalitiepartners in Noord-Holland

BBB-fractievoorzitter Ingrid de Sain zei dat gedwongen uitkoop van boeren voor de partij ‘een no go’ is. Beeld Mariet Dingemans

De oud-staatssecretaris, die na haar verkenning aan de slag gaat als informateur in Noord-Holland, adviseerde vorige week een eerste formatieronde te beginnen met BBB, VVD, GroenLinks en PvdA. Gezamenlijk zijn zij goed voor 30 van de 55 zetels. PvdA-fractievoorzitter Gert-Jan Leerink noemde dat ‘kwetsbaar’. Zonder Forum voor Democratie bij naam te noemen, herinnerde hij aan de voorbije bestuursperiode, waarin die partij in snel tempo uiteenviel, nadat ze in 2019 de grootste van de provincie was geworden.

“Je kunt onderweg zetels verliezen,” waarschuwde Leerink. Hij vindt het daarom een goed idee om D66 als vijfde coalitiepartij te laten aansluiten.

Ook Anouk Gielen (GroenLinks) waarschuwde dat de nieuwe coalitie wel stabiel moet zijn en dat een vijfde partij – ook zij opperde D66 – wenselijk kan zijn.

CDA’er Dennis Heijnen zei dat hij ‘weinig liefde’ ziet tussen enerzijds PvdA en GroenLinks en anderzijds BBB. “Het is toch vooral: nou ja, we gaan wel eens praten.”

‘No go’

BBB-fractievoorzitter Ingrid de Sain herhaalde desgevraagd dat gedwongen uitkoop van boeren in het stikstofdossier voor de partij ‘een no go’ is. Toch denkt ze op dit onderwerp met een partij als GroenLinks – die deze optie wel achter de hand wil houden – overeenstemming mogelijk is.

De Sain zei ook overtuigd te zijn van het ‘commitment’ van haar fractie, hoewel vorige week de nummer drie op de lijst, Jan Kramer, amper een week na zijn benoeming als nieuw Statenlid, alweer zijn vertrek aankondigde. Hij hoopt wethouder te worden in het Utrechtse Leusden.

"Dat vinden we heel erg jammer,” aldus De Sain. “Zijn droom kwam voorbij en die heeft hij aangegrepen met twee handen. Moet ik dan ‘nee’ zeggen? Dat vind ik cru. Maar er is geen probleem, want we hebben een goede lijst met meer mensen.”

Volgens De Sain treedt naast Broekers-Knol mogelijk nog een tweede formateur aan.