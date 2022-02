Nog veel enkelglas, Amsterdam wil dat dit wordt aangepakt als gebrek aan huurwoning

Beeld Daphne Lukcer

Bijna een kwart van de Amsterdamse woningvoorraad, 23 procent, heeft nog geen dubbelglas. Dat blijkt uit door bewoners ingevulde vragenlijsten van het grootschalige, tweejaarlijkse onderzoek Wonen in Amsterdam (WiA). Slecht geïsoleerde woningen drijven de uitstoot van broeikasgassen op en jagen huurders onnodig op kosten nu de gasprijs zo hoog is.

Bij de bewoners van huizen met enkelglas gaat het in 85 procent om huurders. Die zijn toch al veel minder dan huiseigenaren in staat om hun woning beter te isoleren. Huurdersbelangenorganisatie !Woon vraagt verhuurders om dubbelglas in ruil voor een redelijke huurverhoging, maar die methode is bewerkelijk.

!Woon pleit daarom voor steviger maatregelen. Als enkelglas wordt bestempeld tot een gebrek aan de huurwoning wordt de huisbaas aangespoord dat snel weg te werken, met een fikse huurverlaging als stok achter de deur. Vorig jaar gebeurde dit ook bij loden drinkwaterleidingen. !Woon krijgt bijval van het Amsterdamse stadsbestuur. Dat gaat hierover in gesprek met minister Hugo de Jonge (Volkshuisvesting).

Door van enkelglas naar dubbelglas te gaan wordt 40 procent van het warmteverlies via het raam weggenomen, zegt Andy van den Dobbelsteen, hoogleraar aan de TU Delft. Wat hem betreft komt er meer aandacht voor isolatie binnen het klimaatbeleid. “Zeker met de huidige energieprijzen is besparen op energie voor burgers het effectiefst.”

Ten opzichte van grote ingrepen als hele wijken van het gas af en de bouw van windturbines komt isolatie er in de politiek bekaaid vanaf, stelt hij. Terwijl isolatie ook sociaal een groot verschil kan maken nu de energieprijzen zo hoog oplopen. “Want de armsten wonen doorgaans in de slechtst geïsoleerde huizen. Die mogen weleens geholpen worden in de energietransitie in plaats van de grootschalige opwekking van energie.”

Ook in Amsterdam lag de nadruk de laatste jaren vooral op de opwek van duurzame energie en de strategie om rond 2040 helemaal af te stappen van aardgas. Toen bijna de hele oppositie vorig jaar nog pleitte om een plan op te stellen voor een ‘enkelglas-vrij’ Amsterdam, kreeg dat geen steun van de coalitiepartijen.

De gebrekkige isolatie van huurwoningen wordt volgende week op de agenda gezet voor de gemeenteraadsverkiezingen door een actie van milieugroeperingen en de huurdersvereniging in de Van der Pekbuurt. Daarbij merken zij op dat het stadsbestuur in een stimuleringspakket tijdens de coronacrisis vijf keer zo veel geld stak in het aansluiten van woningen op stadsverwarming dan in isolatie.

Woningcorporatie Ymere krijgt van de actievoerders het verwijt dat veel woningen in de buurt ‘lek’ zijn en dat de woningcorporatie ze wil verduurzamen door ze aan te sluiten op de stadsverwarming met warmte uit de verbranding van aardgas, huisvuil en biomassa. Overigens blijkt uit de WiA-cijfers het probleem bij particuliere huurwoningen dubbel zo groot. Van de corporatiewoningen heeft 19 procent nog enkelglas, terwijl het in de particuliere huursector gaat om 38 procent. Van de koopwoningen heeft 12 procent nog enkelglas.