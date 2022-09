Nog twee voetbalsupporters vast na wedstrijd Ajax-Rangers FC

Beeld ANP / ANP

In totaal werden 23 mensen aangehouden. Een van hen was een Schotse supporter. Deze had een zogeheten ACAB-shirt aan. Deze afkorting staat voor All Cops Are Bastards, dat al jaren verboden is. De man heeft een boete moeten betalen van 340 euro. Wanneer de Ajax-supporters die nog vastzitten weer vrijkomen, kon de politie niet zeggen.

De aanhoudingen werden verricht voor onder meer het afsteken van vuurwerk en het verstoren van de openbare orde. Ook is een supporter aangehouden voor het discrimineren/beledigen van een medewerker van de Johan Cruijff Arena, waar de wedstrijd was.

Het gebied rondom de Johan Cruijff Arena was voor, tijdens en na de wedstrijd aangewezen als zogeheten veiligheidsrisicogebied. Volgens de politie was er, ondanks de aanhoudingen, een feestelijke sfeer in het centrum van Amsterdam en rond het stadion. Ajax won de wedstrijd met 4-0.