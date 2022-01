Nog twee meldingen van aanranding door Manuel Broekman

Manuel Broekman. Hij ontkent schuldig te zijn aan seksueel overschrijdend gedrag. ‘Ik ben erg geschrokken.’ Beeld ANP

Aangeklaagde Manuel Broekman was vrijdagmiddag zelf niet aanwezig bij de rechtszaak tegen hem wegens aanranding van een Amsterdamse barvrouw. Nadat die aanklacht onlangs werd gemeld op roddelsites, werd het volgens zijn advocaten ‘een groot spektakel’ en kon hij zichzelf niet meer verdedigen.

Ook verzochten zijn advocaten of de zaak achter gesloten deuren kon worden gehouden, dit om de aangeefster te beschermen, die ‘psychische problemen’ zou hebben. De officier van justitie noemde dit ‘een gotspe’ en eiste 240 uur werkstraf, een schadevergoeding van 2000 euro, en een voorwaardelijke gevangenisstraf van 2 maanden met een proeftijd van twee jaar.

In kruis gegrepen

De advocaat van de vrouw, Nicole Hoogenboom, meldde tijdens haar pleidooi dat zich inmiddels nog twee vrouwen bij haar hebben gemeld met vergelijkbare beschuldigingen. Hoogenboom: “Het valt buiten deze zaak, maar mijn cliënt voelt zich door deze verhalen gesterkt.”

De vrouw, destijds 20 jaar, stond vrijdag op zaterdag 4 juli 2020 achter de bar van cocktailbar Vice Versa in De Pijp. Volgens haar zei Broekman, duidelijk onder invloed: “Weet je wat, zullen we een selfie maken?”

De vrouw herkende Broekman als acteur en stemde toe, maar tijdens de selfie ging Broekman volgens haar eerst met een hand onder haar bh, pakte daarna haar borst vast en greep haar weer later in haar kruis. Daarna duwde ze hem weg, waarbij zijn telefoon op de grond viel, en Broekman ‘Sorry, sorry, het spijt me echt’ gezegd zou hebben.

In de rechtbank las ze een emotionele brief voor, gericht aan Broekman. ‘Hoe is het met je? Jij kunt je mij waarschijnlijk niet meer herinneren. Ik jou wel, helaas.’ En: ‘Je wist wat je deed en je wist dat ik het niet wilde. Ben je het niet gewend, Manuel, dat een meisje zich níet tot jou aangetrokken voelt? Ik kan me voorstellen dat je dat vaker hebt gedaan en ermee bent weggekomen. Je bent immers een mooie jongen, met acteer- en muziektalent. Ik bid tot God dat ik het bij het verkeerde eind heb, maar door de achteloosheid en het gemak waarmee je mij misbruikte, vrees ik van niet.’

EMDR-therapie

De vrouw benadrukte dat ze geen schadevergoeding wilde eisen, alleen de brief voorlezen, het liefst persoonlijk aan Broekman in de rechtbank. Haar advocaat adviseerde haar om 2000 euro schadevergoeding te eisen, onder meer voor de gemaakte kosten voor de EMDR-therapie die ze moest volgen om de traumatische gebeurtenis te verwerken. Sindsdien was ze schrikkerig, meed lichamelijke contacten, en moest ze op zoek naar iets anders dan barwerk.

Broekman ontkende de aantijgingen. In een geschreven brief die hij zijn advocaat liet voorlezen, schreef hij: ‘Omdat ik bekend ben, word ik al 17 jaar wekelijks gevraagd om op de foto te gaan met voor mij onbekende mensen. Dit maakt dat ik me dit specifieke fotomoment niet meer kan herinneren. Wel kan ik met zekerheid zeggen dat ik op welk fotomoment dan ook nooit iemand heb aangeraakt op een plek die niet gepast is. De beschuldiging is hard aangekomen, ik ben erg geschrokken.’

De advocaten eisten vrijspraak wegens gebrek aan bewijs.

‘Weigerachtige houding’

De officier van justitie verweet Broekman ‘een weigerachtige houding’. Door niet te komen opdagen bij de rechtszaak, maar ook door zich tijdens zijn eenmalige verhoor te beroepen op zijn zwijgrecht, op advies van zijn advocaat, en ook zijn telefoon niet bij zich te hebben, zodat de politie naar de bewuste selfie kon zoeken.

De uitspraak is over twee weken. Advocaat Hoogenboom kon na afloop van de zitting niet zeggen of de twee meldingen van vergelijkbare gevallen tot een aangifte zullen leiden.