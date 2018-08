Nog twee dagen tropisch, daarna geleidelijk minder warm

Maandag wordt het volgens Weerplaza in Amsterdam 30 graden, een dag later worden hier zelfs temperaturen tot 34 graden verwacht. Wel kan dinsdagavond hier en daar wat neerslag vallen.



Daarmee is de tweede hittegolf van dit jaar dan ook een feit. Met terugwerkende kracht is de tweede hittegolf begonnen op 29 juli. Alleen op 28 juli kwam de temperatuur in De Bilt niet boven 25 graden.



Vanaf woensdag verandert het weerbeeld en komt de hittegolf alweer ten einde. De temperatuur zakt tot maximaal zo'n 25 graden en er kunnen stevige buien vallen. Vanaf donderdag waait de wind meer uit het westen of zuidwesten en zakt de temperatuur verder.



