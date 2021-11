Nog twee aanhoudingen voor overval op waardetransport Noord

Politie doet in het water in Broek in Waterland, vlak boven Amsterdam, onderzoek naar de afloop van de gewapende overval op een waardetransport. Beeld ANP

In een gezamenlijke actie arresteerden de Belgische, Franse en Nederlandse politie de vrouw in haar woning in Ganshoren, bij Brussel, en de man onderweg in Frankrijk. In Parijs is een winkelpand doorzocht, in Frankrijk en België zijn ook in de woningen van de verdachten huiszoekingen gedaan. Daarbij zijn onder meer auto’s en gegevensdragers in beslag genomen.

Broek in Waterland

Voor de overval waren al snel 6 verdachten gearresteerd, van 24 tot 44 jaar. Een Fransman van 47 is in Broek in Waterland doodgeschoten door de politie. De zes gedetineerde verdachten staan maandag weer voor de Amsterdamse rechtbank voor een tweede inleidende zitting in hun zaak. Zij worden ervan verdacht op woensdag 19 mei de waardetransportauto met edelmetalen te hebben overvallen en daarbij met automatische wapens te hebben geschoten.

Al kort na de geruchtmakende overval werd duidelijk dat daarbij meer verdachten betrokken waren dan de uitvoerders, naar wie de Amsterdamse recherche onderzoek doet.

De Landelijke Recherche deed het vervolgonderzoek naar de andere verdachten, in een zogenoemd Joint Investigation Team (JIT), een internationaal onderzoeksteam dat speciaal voor deze zaak is gevormd.

Nederland zal de Belgische en Franse autoriteiten om hun overlevering vragen zodat het strafrechtelijk onderzoek en de vervolging verder in Nederland kan plaatsvinden.

De politie en het Openbaar Ministerie meldden eerder nog minimaal drie verdachten te zoeken. Ze willen niet bekendmaken of de twee nu gearresteerde verdachten tot die drie behoren en welke rollen hun worden toegedicht.