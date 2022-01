Nog twee 16-jarige verdachten aangehouden voor schietincident waarbij Armando ‘Ali’ Petalo overleed

Beeld Michel van Bergen

Op zondagavond 16 januari werd Armando Petalo, ‘Ali’ voor vrienden, doodgeschoten in een woning in de Sinderenstraat in Zuidoost. Diezelfde avond werden twee jongens van dezelfde leeftijd aangehouden. De schietpartij vond plaats in de woning van de vader van het slachtoffer, die in Engeland verbleef.

In de loop van de volgende dag meldden de andere twee verdachten zich bij het politiebureau, meldt een woordvoerder. Ook zij zijn 16 jaar. Ze worden verdacht van betrokkenheid bij het fatale schietincident. Donderdag worden alle verdachten voorgeleid aan de rechter-commissaris.

Het slachtoffer is een neefje van de roemruchte ‘zigeunerkoning’ Koos ‘Koko’ Petalo, tot zijn dood in 1996 de voorman van de Roma en Sinti in Nederland. De moeder van Armando Petalo is een zus van Koko Petalo. Die voerde vanaf de tweede helft van de jaren zeventig een verhitte strijd om standplaatsen voor woonwagens en een legaal verblijf voor Roma en Sinti.