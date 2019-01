Nog tien bewoners op ADM-terrein

Nog tien bewoners op terrein

De pers krijgt een rondleiding over het terrein. Het gros van de bewoners is weg, maar er zijn nog tien bewoners op het terrein achtergebleven. Twee van hen zitten in een ufo, twee in het kunstwerk en zes in een loods.



Peter, de man die in de ufo woont, zou niet weg willen omdat zijn kat kwijt is, meldt AT5.