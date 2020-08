Nog steviger optreden vanwege corona? Zonder controle is het zinloos

De regering kan steeds moeilijker de roep weerstaan om steviger op te treden vanwege het coronavirus. Maar als het handhavingsapparaat kraakt, is het de vraag of nieuwe aanscherpingen effect hebben.

Het waren twee fantastische dagen. Zo voelt het nu anderhalve maand na de versoepelingen van 1 juli de speculaties over herinvoering van beperkingen aanzwellen. Dinsdagavond treden premier Mark Rutte en minister van Volks­gezondheid Hugo de Jonge weer aan voor een persconferentie over de coronacrisis. Ze voelen de hete adem van de oppositie in de Tweede Kamer en sommige burgemeesters in hun nek, die schande spreken van het oplopende aantal besmettingen. Met de stad Amsterdam als één van de besmettingshaarden.

De afgelopen dagen zwakte de stijging juist iets af. De ziekenhuisopnamen rijzen ook zeker niet de pan uit. Maar even niets doen ligt politiek moeilijker dan nieuwe maatregelen uit de kast halen.

Afnemend vertrouwen

Volgens een peiling van onderzoeksbureau Citisens neemt het vertrouwen in het kabinetsbeleid af. Waar in juni 16 procent van de ondervraagden strenge maatregelen bepleitte, doet nu liefst 42 procent dat.

De roep om bestuurlijke daadkracht lijkt vooral ingegeven door signalen over lakse naleving van de huidige maatregelen. Lang niet alle terugkerende vliegreizigers uit net oranje gekleurde landen lijken het dringende advies te volgen om veertien dagen in quarantaine te gaan. Ook de mondkapjesplicht in delen van Amsterdam wordt met voeten getreden. En nachtclubs trekken zich weinig aan van het ‘nieuwe normaal’.

Ondertussen hebben de grote steden steeds meer moeite met het handhaven van de maatregelen die in Den Haag worden bedacht. Dat het uitgerekend nu onrustig is op de afdeling Toezicht & Handhaving van de gemeente Amsterdam, helpt niet. Het personeel voelt zich niet serieus genomen door de directie en heeft het vertrouwen opgezegd.

Het is geen toeval dat de onvrede nu oplaait. De afdeling is belangrijker dan ooit voor de gemeente. Samen met de politie zijn de omstreeks 450 handhavers Openbare Ruimte verantwoordelijk voor de controle op de coronamaatregelen, zoals het houden van afstand en de mondkapjesplicht in het centrum van de stad. Dat legt grote druk op de organisatie.

Volgens handhaver Dennis van Laarhoven, die namens de werknemers betrokken is bij regulier overleg met de directie, neemt directeur Esmeralda Wallast Groenewoud de medezeggenschap niet serieus. “Ze informeert ons te laat of te summier, en beloftes om ons beter te betrekken in het besluitvormingsproces worden niet nagekomen. We gaan niet meer met haar om tafel, er is geen weg terug.”

Avondklok

Dinsdagavond zal burgemeester Femke Halsema, in navolging van het kabinet, nieuwe maatregelen aankondigen die de komende tijd kunnen ­worden ingezet om verspreiding van het virus tegen te gaan. Denk aan het beperken van groepsvorming of het instellen van een avondklok voor de horeca. Maar als er geen sprake is van serieuze controle van de regels, zijn het ­loze woorden.