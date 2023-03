Nog steeds heeft driekwart van de jonge vrouwen in Amsterdam last van straatintimidatie

In totaal heeft ongeveer de helft van de Amsterdamse vrouwen het afgelopen jaar te maken gehad met straatintimidatie. Beeld Joris van Gennip

Dat blijkt uit maandag gepubliceerd onderzoek van de Dienst Onderzoek & Statistiek onder 5045 Amsterdammers vanaf 15 jaar. De meeste incidenten vonden plaats op drukkere plekken in stadsdeel Centrum, zoals bij het Leidseplein. Het is de vijfde keer dat deze meting plaatsvindt, en de cijfers laten sinds 2018 geen dalende trend zien.

In totaal heeft ongeveer de helft van de Amsterdamse vrouwen het afgelopen jaar te maken gehad met straatintimidatie. In de meeste gevallen ging het om nafluiten of seksuele opmerkingen. In 5 procent van de gevallen werden mensen in het nauw gedreven, 2 procent van de respondenten is ongewenst betast.

Uit het onderzoek blijkt wederom dat lesbische, homoseksuele en biseksuele Amsterdammers relatief vaak te maken hebben met straatintimidatie (54 procent). Een derde van de Amsterdamse mannen had vorig jaar last van straatintimidatie, het gaat dan veelal om beledigingen.

Publiekscampagne

De zorgwekkende cijfers zijn reden voor burgemeester Femke Halsema om de publiekscampagne Stop Seksuele Intimidatie te starten. Een week lang wordt via schermen in de stad en video's online de oproep gedaan. Op een aantal plekken, zoals het Muntplein, komen extra schermen en daarnaast zal de campagne ook te zien zijn in trams.

De campagne gaat van start op 8 maart, op Internationale Vrouwendag. ‘Ik wil met deze campagne een stevig signaal afgeven dat er voor vrouwenhaat, intimidatie en seksisme in Amsterdam geen plaats is,’ aldus de burgemeester in een brief aan de gemeenteraad.

In de brief omarmt ze daarmee een voorstel van VVD-fractievoorzitter Claire Martens voor een bewustwordingscampagne. Martens riep daarnaast echter ook op tot het instellen van ‘intimidatievrije zones’ in de stad, bijvoorbeeld bij drukke pleinen waarvan men weet dat straatintimidatie voorkomt. Daar kan dan meer handhaving worden ingezet én kunnen speciale borden met een Whatsappnummer worden geplaatst, zodat mensen meteen melding kunnen doen.

Niet strafbaar

Volgens Halsema is dat echter niet haalbaar, omdat straatintimidatie op dit moment nog niet strafbaar is. Verwacht wordt dat dit vanaf volgend jaar wel het geval is na een landelijke wetswijziging, maar zelfs dan wijst de burgemeester op problemen: intimidatie moet ter plekke geconstateerd worden om iemand te kunnen vervolgen en dat is met beperkte handhaving volgens haar ‘zeer moeilijk’.

De publiekscampagne die deze week wordt gelanceerd is het startsein van een breder programma dat Halsema dit voorjaar aan de gemeenteraad wil presenteren over de aanpak van seksuele intimidatie en geweld. Zo moet een dit jaar op te richten inloophuis slachtoffers van seksueel geweld laagdrempelige hulp bieden, van psychische tot strafrechtelijke hulp.

Het is ook niet de eerste campagne. In 2020 was er al de campagne #jijstaatnietalleen, en in 2016 gebeurde het ook al met de leus ‘Straatintimidatie is niet oké’.