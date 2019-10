Nog steeds geen oplossing voor levensgevaarlijk kruispunt

Het kruispunt van de Burgemeester Röellstraat en de Burgemeester van Leeuwenlaan. Beeld Marc Driessen

Er zijn talloze momenten op de dag dat het zo’n typisch niets-aan-de-handkruispunt is. Breed, overzichtelijk en rustiger dan in de gemiddelde provinciestad. Nu eens een fiets, dan weer een auto en als je geluk hebt rammelt er een tram voorbij. En toch gaat het op de plek waar de Burgemeester Roëllstraat de Burgemeester van Leeuwenlaan kruist opvallend vaak fout. Wekelijks gebeuren er hier ongelukken, knallen auto’s op elkaar, of erger nog: worden fietsers of voetgangers aangereden.

Dat moet veranderen, zegt Jeroen Mirck, D66’er in Nieuw-West. “De afgelopen maanden vonden er weer meerdere ongevallen plaats met blik- en letselschade tot gevolg. Ik begreep dat het onlangs zelfs twee dagen achter elkaar raak was. Dit kan zo niet langer.” Voor zover bekend vonden er eind september vier ongelukken in een week plaats.

Mirck nam het initiatief om een advies te schrijven voor het dagelijks bestuur van Nieuw-West. Gesteund door GroenLinks, PvdA en VVD stelt hij voor structurele maatregelen te treffen. Hij stelt dat de ongelukken moeten worden geïnventariseerd en zegt dat er vooruitlopend daarop stoplichten worden geplaatst op het kruispunt. “Zodat automobilisten weten wanneer veilig is om het kruispunt over te steken.”

Auto domineert

Het kruispunt dat zo onschuldig oogt, lijkt vooral veel ruimte te bieden aan auto’s: de lange, rechte rijwegen die ernaartoe leiden, nodigen uit tot hard rijden. Voetgangers en fietsers komen er bekaaid van af. Wie hier hard rijdt is duidelijk de dominantie verkeersdeelnemer.

En met de overzichtelijkheid is het ook slecht gesteld, zegt Mirck. “Uit de zijstraten komen vaak auto’s. Wie het kruispunt oprijdt, komt niet zelden ogen en oren tekort. Een ongeluk zit dan wel in een heel klein hoekje. Een stoplicht zou echt uitkomst bieden.”

Dat klinkt veel betrokkenen bekend in de oren. Dezelfde roep om een duidelijkere verkeersregeling klonk onder meer al in 2011, toen er ook een golf van ongelukken was. En in de rapportage van de Werkgroep Black Spots in 2017, die in actie kwam na een dodelijk ongeval van een 16-jarig meisje, staat ook al dat de plaatsing van verkeerslichten al genoemd als mogelijke maatregel.

Het plaatsen van verkeerslichten zou kunnen helpen, bleek uit eerder onderzoek. In 2011 deed het stadsdeel zelfs een aanvraag, maar de deskundigen stelden dat dat ‘op grond van de verkeersintensiteit niet nodig’ zou zijn. En ook dat verkeerslichten ‘op zich geen garantie geven op meer verkeersveiligheid’.

Rotonde

Mirck en zijn medestanders hebben er echter hun zinnen op gezet. “Wij weten dat er al vaker is gepleit voor stoplichten, maar al die ongevallen van de laatste maanden maken duidelijk dat het niet verder kan zoals het nu gaat.”

De ideale oplossing volgens Mirck? “Volgens ons zou een rotonde de beste optie zijn. De zeer prettige verkeerssituatie op het verderop gelegen Hugo de Grootplein leert namelijk dat een dergelijke rotonde ook prima mogelijk is op een kruispunt-met-tramlijn. We realiseren ons natuurlijk dat zo’n rotonde flink duurder zal zijn dan verkeerslichten, maar laten we het in hemelsnaam onderzoeken.”

Het stadsdeel is zo ver nog niet. Volgens een woordvoerder is een verkeerslicht een mogelijke oplossing, maar moet er eerst onderzoek worden gedaan. “We weten dat hier al langer over gesproken wordt, maar we willen eerst weten of dit een nuttige maatregel is.”