Nog snel open voor de zomer? Middelbare scholen ‘staan niet te trappelen’

Demissionair minister Arie Slob (Onderwijs) hoopt van harte dat de scholen in de week van 31 mei weer volledig open kunnen, liet hij de NOS vrijdag voor aanvang van de ministerraad weten. “Als het aan mij ligt en als het maar enigszins mogelijk is, zou ik dat, met het belang van de leerlingen voor ogen, zeer toejuichen.”

Maar daar denkt niet iedereen in het onderwijs hetzelfde over. Uit een peiling die vakbond CNV Onderwijs deed onder 1380 leden blijkt dat ruim de helft van het onderwijspersoneel volledige heropening onwenselijk vindt, onder meer omdat ze zich niet veilig voelen als de scholen weer open gaan. Ook vrezen ze voor ‘de continuïteit van het onderwijs’ als veel leraren uitvallen door corona. Een deel van de ondervraagden wil alleen dat het onderwijs opengaat als al het personeel is gevaccineerd.

Momenteel geldt binnen de schoolgebouwen nog de 1,5 meter afstand, waardoor niet alle leerlingen tegelijk en vijf dagen per week hun lessen kunnen volgen. Over het afschaffen van die maatregel neemt het kabinet zaterdag een beslissing. Hoewel veel scholen hun leerlingen maar wat graag weer allemaal ontvangen, voelt het ook voor Amsterdamse scholen dubbel.

Kort voor de zomer

“Je kunt je afvragen of je voor die paar weken weer alles moet omgooien,” zegt directeur Jan Paul Beekman, directeur van het Spinoza Lyceum in Zuid. “De voortdurende veranderingen worden door collega’s als zwaar ervaren.” En dan gaat het bij de scholen in het noorden van het land, waar de zomervakantie al op 10 juli begint, om een nog kortere periode dan in het zuiden.

“Er is een enorme behoefte aan dat dit alles voorbij is, toch staan we niet te trappelen zo kort voor de zomer,” zegt Wendelien Hoedemaker, directeur van het Calandlyceum in Nieuw-West. “We hebben de afgelopen maanden alles gedaan om het optimale uit het onderwijs te halen. Als we nu vlak voor de zomer de hele boel weer moeten omgooien dan vrees ik dat ik mensen ziek de vakantie in jaag.”

Hoogmoed vlak voor de eindstreep

Daarnaast spelen zorgen over het coronavirus dat nog altijd volop rondwaart. Hoedemaker: “We hebben redelijk wat oudere en kwetsbare mensen in het team en een groot deel is nog niet eens één keer gevaccineerd. Daar zijn mensen wel mee bezig. Niet alleen voor zichzelf, maar ook vanwege de partner, de leerlingen en hun ouders.”

Ze noemt het hoogmoed tonen vlak voor de eindstreep. “Wij starten liever als iedereen is gevaccineerd. Ik denk dat we de leerlingen nu goed in beeld hebben, dus nog even volhouden, en dan pakken we het na de zomer weer goed op.”

De uitval van onderwijzers door corona is nu beperkt, zegt CNV-voorzitter Daniëlle Woestenberg. Maar dat verandert als de klassen volstromen. “Voor de twee tot vijf weken school die het schooljaar nog rest moeten we dit risico niet willen lopen.”

Jeroen Rijlaarsdam, rector van lr. Lely Lyceum in Zuidoost, pleit voor het vroegtijdig vaccineren van de leerkrachten als nu besloten wordt tot het afschaffen van de 1,5-metermaatregel. “Er zijn nog altijd veel besmettingen onder leerlingen. Als je wil dat docenten, die volgens de overheid een cruciaal beroep hebben, dat risico nemen, denk daar dan over na. Want van tekorten aan vaccins is op dit moment geen sprake, dacht ik.”

Frisse start na de zomer

Dat docenten het spannend vinden is terecht, zegt Beekman. “Nu is het aantal besmettingen heel laag, maar straks loopt iedereen in de gangen weer door elkaar. Dat is een gok. Ik ben ervan overtuigd dat de leerlingen heel snel weer naar school moeten komen, maar misschien is het beter om na de zomer fris te starten.”

Al is het de vraag of scholen uiteindelijk zelf mogen bepalen wat ze na de 31ste doen. “Hebben we geen keus, dan regelen we het gewoon,” zegt Beekman. “Moeten we nog even op de huidige manier door? Ook prima. De leerlingen zijn er inmiddels aan gewend.” En mag de school wel zelf kiezen? “Dan wordt het vermoedelijk een tussenweg, zodat we de rust bewaren, maar ook aandacht besteden aan datgene wat leerlingen nu missen.”