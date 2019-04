Nog snel een helm kopen: drukte bij leverancier en winkels

Zowel on- als offline verkopers van helmen rijden de afgelopen week af en aan bij Strada Sport, marktleider in goedgekeurde helmen. Scooter City, met drie winkels in Amsterdam, haalde er zaterdag op de laatste verkoopdag vóór de helmplicht nog zo'n 300 stuks op.



"Mensen staan daar vandaag in de rij. Ze hebben de halve winkel leeggemaakt voor de verkoop van helmen. En wij doen ons best alles te kunnen leveren," zegt Ben Janbroers van Strada Sport. Zondag komt er nog een grote webwinkel langs om zijn laatste voorraad van de goedkopere, standaardhelmen mee te nemen.



Minder storm

Janbroers schatte eerder zeker 20.000 helmen te gaan verkopen in aanloop naar 8 april, maar dat valt een beetje tegen. "In Amsterdam rijden zo'n 40.000 snorscooters rond, dus je zou denken dat dat wel moet lukken. We verkopen wel meer dan normaal, maar het loopt toch minder storm dan ik had gedacht."



Hij denkt dat mensen misschien nog afwachten, en kijken hoe streng er vanaf maandag gecontroleerd gaat worden. Ook zullen sommige snorfietsers de gebieden mijden waar ze naar de rijweg moeten. "Maar er zijn ook afhakers, die hun scooter op stal laten of al hebben ingeruild voor een e-bike bijvoorbeeld," zegt de helmenleverancier.



Toch verwacht hij de komende tijd nog flink wat helmen te kunnen verkopen. In China heeft hij inmiddels een nieuwe container met 3000 exemplaren klaarstaan. "We kijken of we die per vliegtuig over kunnen laten komen, zodat ze hier veel eerder zijn. Dat is wel duurder, maar daar komen we met de winkels wel uit."



Te grote helmen

Het klinkt dus als gouden tijden, maar Janbroers maakt zich wel zorgen. In de verkoopcijfers ziet hij namelijk dat steeds meer grote helmen over de toonbank vliegen. "Het is belangrijk dat een helm goed past. Maar mensen willen er nu gewoon zo snel mogelijk eentje hebben, en dus proberen ze de verschillende maten niet goed uit. Een grote past altijd, maar dat is niet per se het beste," vertelt Janbroers.



Een te grote helm is volgens hem gevaarlijk, omdat die bij een ongeval los van je hoofd kan komen. "Daarom moet je in de winkel echt de tijd nemen om van XS tot XL te passen. Koop geen helm omdat je er nou eenmaal eentje snel moet hebben."



