Nog nauwelijks plek voor asielkinderen op Amsterdamse scholen: ‘Ze mogen van mij niet lui worden’

Asielkinderen krijgen dramales in de klas van juf Marjolein Hesseling (die zelf niet op de foto staat). Er zijn drie beoordelingspunten: ‘Of je met je rug naar de klas staat, of je je kan focussen en of je uitsluitend Nederlands spreekt.’ Beeld Dingena Mol

Op het oog is er niets bijzonders aan de middelbare school aan de Cornelis Krusemanstraat in Zuid. De ene tiener kamt haar haar in de klas, er worden stiekem selfies gemaakt, er wordt gegiecheld, er zijn tieners met hoody’s, roze haren, plaktattoos in de hals en een jongen probeert bij wijze van grap een stukje haar van een klasgenoot te knippen met een schaar. Er wordt hardop gelachen door zijn klasgenoten als ze het opmerken. Net op tijd.

Het is echter geen reguliere middelbare school. In het pand, dat een van de twee dependances is van Montessori Lyceum Oostpoort (MLO), zitten alleen asielkinderen die ISK-onderwijs krijgen. De ISK’s, internationale schakelklassen, vormen een brug tussen de onderwijsvormen uit het land van herkomst en de scholen in Nederland. De tieners krijgen 16 uur per week Nederlands en andere vakken om straks soepel te kunnen doorstromen naar het reguliere onderwijs. Na toetsing moet blijken of het het vmbo, havo, vwo of gymnasium wordt.

Niemand wordt belachelijk gemaakt

“Deze pizza is vies,” zegt een jongen uit Ghana als hij een denkbeeldige hap neemt van een kartonnen pizza. Hij voert samen met zijn drie Oekraïense klasgenoten een minitoneelstukje uit. “Ik ben de manager,” zegt het meisje met roze haren. “Jij wil korting? Wat had je besteld?” De tieners krijgen dramales van Marjolein Hesseling. De NT2-docent (Nederlands als tweede taal) bracht de lesvorm zelf in toen ze ontdekte dat kinderen spelenderwijs veel beter de taal leren. In groepjes van vier moeten de tieners een situatie uit een restaurant naspelen. Er zijn drie beoordelingspunten: “Of je met je rug naar de klas staat, of je je kan focussen en of je uitsluitend Nederlands spreekt.”

Het is verleidelijk voor de Oekraïners om hun eigen taal te spreken. Hoewel er 364 leerlingen en 70 nationaliteiten in de ISK-klassen zitten, zijn scholieren uit Oekraïne oververtegenwoordigd op de MLO- locatie. Maar als het Irakese meisje aan haar Braziliaanse groepsgenoot wat wil vragen, gaat dat in het Nederlands. Niemand wordt uitgelachen, niemand wordt belachelijk gemaakt of gecorrigeerd. Het geduld waarmee simpele zinnen als ‘mag ik die jas lenen, want ik ben manager van mijn restaurant’, zeker vier keer worden herhaald, is bewonderenswaardig.

Alle klassen zitten vol

In Nederland geldt voor alle kinderen tussen de 5 en 18 jaar de leerplicht, ook voor nieuwkomers. In Amsterdam gaat het nét goed met het regelen van onderwijs van asielkinderen die op het voortgezet onderwijs horen. De instroom wordt in de stad gereguleerd door twee schoolbesturen: Esprit en Montessori Scholengemeenschap Amsterdam. Het lukt om leerlingen binnen twee weken in een klas te plaatsen, maar de grenzen zijn in zicht.

Nog nooit was de instroom zo hoog, zegt Alle van Steenis, bestuurder van de Montessori Scholengemeenschap Amsterdam. “Alleen al dit schooljaar, vanaf september, hebben we 232 nieuwe middelbare scholieren in een ISK-klas geplaatst en nog eens zo’n aantal bij de locaties van het andere schoolbestuur, Esprit. We verdelen het op stadsdeel: wie in Oost binnenkomt, pakken wij op, en West is voor het andere bestuur. Er komen gemiddeld 15 leerlingen per week bij. Tot nu toe lukt het ons zonder wachtlijst, maar als we niet snel nieuwe locaties krijgen, kan het zijn dat er kinderen zijn die straks geen onderwijs kunnen krijgen.”

Alle twintig klassen in het gebouw in Zuid zitten nu vol. Op de school in Oostpoort is ook geen plek meer en van de vier klassen die ze ‘door een snelle samenwerking met de gemeente’ op de Rustenburgerstraat mogen gebruiken, zitten er al twee vol. En het is nog maar afwachten of er op tijd een nieuwe locatie gevonden kan worden voor de aanhoudende instroom.

Docenten vinden lukt verrassend makkelijk, terwijl er een gigantisch lerarentekort is. Leraren noemen het waardevol om met deze doelgroep te werken, weet Ella Schulte uit ervaring. Na dertig jaar als docent Duits op een middelbare school was haar vuurtje op. “Ik kreeg er geen energie meer van en wilde mijn laatste tien werkende jaren wat nuttigs doen. Ik heb me bijgeschoold tot NT2-docent, zodat ik mensen Nederlands als tweede taal kan leren.”

Harmonie zoeken

Schulte zoekt continu in haar klas naar een harmonie tussen leerdoelen halen en ervoor zorgen dat de leerlingen plezier hebben. “Ik weet dat ze ontzettend veel hebben meegemaakt. En in veel van de landen waar deze kinderen vandaan komen, is het schoolsysteem strenger. Het zijn pubers en die maken gebruik van de vrijheid hier.”

“Ik vind het ontzettend belangrijk dat ze lekker in hun vel zitten, maar ze mogen van mij niet lui worden. Ik wil dat ze zich blijven ontwikkelen en nieuwe verbindingen in hun hersenen blijven maken. Op latere leeftijd kan dat niet meer en als ze dat nu niet doen, hebben ze daar de rest van hun leven last van. Ik wil dat ze verder kunnen. Of dat nu hier is of in een ander land.”

Wat Schulte ook opvalt: “Er wordt bijna niet gepest op deze school. Deze kinderen zoeken elkaars overeenkomsten op en focussen niet zozeer op de verschillen. Dat vind ik mooi om te zien.”

Basisschoolkinderen moeten wachten Terwijl het aantal nieuwkomerskinderen in het voortgezet onderwijs nog op te vangen is, is de situatie voor gevluchte basisschoolkinderen nu al schrijnend. Voor hen zijn wachtlijsten voor ze op een school geplaatst kunnen worden. Onderwijswethouders waarschuwden vorige week nog dat de mogelijkheden voor onderwijs aan asielkinderen moeten worden verruimd, anders komt het fundamentele recht van op onderwijs in gevaar. Wethouder Marjolein Moorman noemt de situatie ‘hartverscheurend’. “Honderden kinderen die naar ons land gevlucht zijn, krijgen helemaal geen onderwijs, omdat er te weinig capaciteit is. De lange wachtlijsten zorgen ervoor dat deze kinderen niet naar school gaan en in de meeste gevallen de hele dag in de noodopvang verblijven.”

