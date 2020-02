Nog nauwelijks animo voor sloopregeling oude dieselauto’s

De milieuzone wordt per 1 november 2020 uitgebreid met dieselauto's uit 2005 en ouder. Beeld ANP

8159 Amsterdammers kregen begin januari een brief met het aanbod van de gemeente, in voorbereiding op de uitbreiding van de milieuzone in november. Om de eigenaren van oude dieselauto’s tegemoet te komen, krijgen ze een bijdrage voor een nieuwe auto of fiets.

Inwoners met een laag inkomen kunnen aanspraak maken op een extra subsidie. Het uitgekeerde bedrag ligt tussen de 500 en 2000 euro. Lang niet genoeg voor een nieuwe auto. “Van Amsterdammers met voldoende draagkracht verwacht de gemeente dat zij ook zelf een investering doen om bij te dragen aan het verbeteren van de luchtkwaliteit van de stad voor alle inwoners en bezoekers,” zegt een woordvoerder.

Tot nog toe hebben 198 mensen een aanvraag ingediend voor de sloopregeling. “Deze aanvragen moeten nog worden goedgekeurd en afgerond.” In totaal trekt de gemeente vier miljoen euro uit voor de regeling.

Uitbreiding naar de Ring

Eigenaren van dieselauto’s uit grofweg 2005 of ouder mogen vanaf 1 november niet meer binnen de Ring rijden. Doel van de nieuwe zone is een verbetering van de luchtkwaliteit. De gemiddelde Amsterdammer leeft op dit moment gemiddeld een jaar korter door de vieze lucht.

Milieuzone per 1 november 2020 voor vrachtauto's, bestelwagens, bussen, taxi's en personenauto's. Beeld Gemeente Amsterdam

Volgens de gemeente dragen de maatregelen flink bij aan de luchtkwaliteit in de stad. Bewoners van bijvoorbeeld de Weesperstraat - een van de negen straten in Amsterdam die niet voldoen aan de Europese normen - roken daardoor zo’n 44 sigaretten per jaar minder mee.

De nieuwe milieuzone geldt niet voor alle oude diesels. Er zijn uitzonderingen voor kampeerwagens van inwoners van de milieuzone, gehandicaptenvervoer en oldtimers van 40 jaar en ouder. De gemeente onderzoekt of er nog andere uitzonderingen moeten worden gemaakt.

Auto verkopen

De vraag is in hoeverre Amsterdammers met een dieselauto gehoor geven aan de sloopregeling van de gemeente. “Zelf zou ik een calculerende burger zijn en mijn auto verkopen aan iemand in het noorden of oosten van het land,” zegt Paul de Waal van autobranchevereniging Bovag. “Uiteindelijk verkoop je je auto liever voor 2000 euro, dan dat je 500 euro krijgt om hem te laten slopen."

Als veel autobezitters daar hetzelfde over denken, wordt wel voorbijgegaan aan het uiteindelijke doel van de sloopregeling: vervuilende auto’s de weg afkrijgen. “Daarom zijn wij ook voor een landelijke regeling,” zegt De Waal. “Dan voorkom je dat het probleem zich verplaatst naar andere regio’s."

Uiteindelijk moet in 2030 al het verkeer binnen de Ring uitstootvrij en stil zijn. Op den duur moeten dus alle Amsterdammers elektrisch gaan rijden en van hun diesel- of benzineauto af. Daar hangt een flink prijskaartje aan: een elektrische auto is over het algemeen veel duurder dan een benzine- of dieselauto.

Volgens De Waal gaan de prijzen van elektrische auto's de komende jaren wel zakken. “Over een jaar of twee, drie zijn elektrische auto’s ongeveer even duur als benzine- en dieselauto’s.” Toch is te verwachten dat de aanschaf van een elektrische auto niet voor iedereen is weggelegd. “Het aanbod tweedehands elektrische auto’s is dan natuurlijk nog niet groot. En een nieuwe auto is veel duurder dan een occasion."

Bijeenkomsten voor bewoners

Om bewoners die worden geraakt door de maatregelen een stem te geven, organiseert de gemeente in januari en februari meerdere bijeenkomsten. Daar kunnen Amsterdammers die het niet eens zijn met de regeling - of juist wel - hun ei kwijt. De meningen worden vervolgens meegenomen bij de definitieve besluitvorming over onder meer uitzonderingsposities. Dat besluit wordt volgens planning voor de zomer genomen.