Nog langere wachtlijsten geestelijke gezondheidszorg door sluiting PsyQ

De Amsterdamse vestiging van ggz-instelling PsyQ zal vanwege verliesgevende resultaten zo goed als zeker sluiten. De 1200 mensen die er vanwege een eetstoornis, depressie of trauma in behandeling zijn, weten nog van niets. De wachttijd voor geestelijke gezondheidszorg in Amsterdam zal verder oplopen.

De aanstaande sluiting blijkt uit interne documenten in bezit van Het Parool. De psychiaters en psychologen van de instelling in de Overschiestraat (Nieuw-West) zijn vorige week van de plannen op de hoogte gesteld. Het besluit moet officieel nog worden goedgekeurd door de ondernemingsraad en de cliëntenraad, maar vanwege de aanhoudende miljoenenverliezen lijkt dat een formaliteit. Naar verwachting gaan de raden voor 1 mei akkoord.

In 2020 leed PsyQ in Amsterdam 2,8 miljoen euro verlies, in 2019 ging het om 1,4 miljoen. Landelijk waren de verliezen van de organisatie ook fors: 4 miljoen (2020), 8 miljoen (2019) en 12,5 miljoen (2018). Voor 2021 wordt ook verlies verwacht, staat in het laatste jaarverslag van de organisatie, die meer dan dertig vestigingen in heel Nederland heeft.

De vestiging in Amsterdam presteert financieel structureel slechter dan andere. Dat komt onder meer vanwege een hoog ziekteverzuim, een lage productiviteit van de behandelaren en langdurige behandeltrajecten, aldus de leiding. Behandelaren vinden de productie-eisen onrealistisch.

Naar Haarlem of Zaandam

De naderende sluiting geldt ook voor het Amsterdamse i-Psy, dat gespecialiseerd is in interculturele problematiek. Behandelaren spreken bijvoorbeeld Turks, Arabisch of Spaans en hebben kennis van de betreffende cultuur, waardoor de behandeling beter aansluit bij de doelgroep. Een vestiging in Zuidoost is al opgeheven en samengevoegd met een in West.

Bij PsyQ en I-Psy zijn zo’n twaalfhonderd Amsterdammers in behandeling voor uiteenlopende problemen als angsten, adhd of een persoonlijkheidsstoornis. Jaarlijks behandelt PsyQ ongeveer drieduizend Amsterdammers. Er zijn spreekkamers, geen bedden. Bij PsyQ werken meer dan honderd mensen.

De patiënten weten nog van niets. Zodra de sluiting formeel is, horen ze hoe het verder gaat. ‘Zolang het besluit niet definitief genomen is, gaat de zorg door,’ staat in een bericht aan de medewerkers. ‘Het is in belang van de continuïteit van zorg voor onze cliënten om hangende een definitief besluit cliënten niet hiermee te belasten.’

Naar verwachting gaan de deuren in augustus dicht. Als hun behandeling dan niet is afgerond, kunnen de Amsterdamse cliënten uitwijken naar PsyQ-vestigingen in Haarlem, Zaandam of Purmerend. Ook overdracht naar een andere instelling in Amsterdam is een optie.

‘Onaangenaam verrast’

Zilveren Kruis is ‘onaangenaam verrast’ door de naderende sluiting, aldus een woordvoerder. Amsterdams grootste zorgverzekeraar zal een rol spelen bij de overdracht van patiënten, maar werd pas vorige week op de hoogte gesteld. Het had graag eerder geïnformeerd willen worden om het proces te versoepelen.

De sluiting van PsyQ draagt bij aan verlenging van de wachtlijsten in de geestelijke gezondheidszorg. En de wachttijd ís al lang. Mensen met een persoonlijkheidsstoornis wachten in Amsterdam dertig weken op behandeling, voor een depressie of trauma is dat volgens cijfers van Vektis bijna twintig weken. Ruim 3000 Amsterdammers wachten op ggz-zorg. Ook in de rest van Nederland is de wachttijd lang.

De sluiting van een van de vestigingen van PsyQ komt niet onverwacht. De instelling haalde capriolen uit om meer inkomsten te genereren, onthulde NRC Handelsblad vorig jaar. PsyQ liet mensen vanwege financiële motieven bijvoorbeeld voor een intakegesprek komen, terwijl al duidelijk was dat voor velen geen behandelplek beschikbaar was.

Intern onderzoek van PsyQ weersprak dat. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd concludeerde dat PsyQ zijn medewerkers niet voldoende kon betrekken bij veranderingen in de werkwijze.